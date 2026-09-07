Reacția ilară a Biancăi Iotu după ce a comis-o cu Narcis de la Insula Iubirii: “Sezonul de bujori a fost în primăvară”

Bianca Iotu, venită la „Insula Iubirii” alături de Remi Dobre, a intrat în competiție cu un calm aparent, acel tip de liniște pe care îl afișează concurenții în primele zile, când încă încearcă să se adapteze la ritmul insulei.

La început, Bianca preferă să fie prezentă peste tot, să vorbească cu toată lumea și să nu se arunce în nicio direcție sentimentală. Socializează, observă, testează atmosfera, fără să ofere indicii clare despre preferințele ei. Totul pare un început controlat, fără surprize. Această etapă de acomodare nu durează însă prea mult. După aproximativ o săptămână, Bianca începe să se apropie de doi dintre băieții din emisiune: Cătălin Brânza și Narcis Bujor.

Răspunsul Biancăi Iotu după ce a căzut în “ispită” la Insula Iubirii

Cu Cătălin, interacțiunile sunt mai degrabă timide, presărate cu gesturi care pot fi interpretate ca flirt, dar fără să treacă o linie clară.

E un joc ușor, un schimb de priviri, câteva atingeri, suficient cât să atragă atenția celorlalți concurenți. În schimb, cu Narcis, dinamica se schimbă rapid, iar apropierea capătă o intensitate vizibilă.

Momentul care răstoarnă complet povestea vine la doar 11 zile de la intrarea Biancăi în emisiune. După o seară plină de distracție, ea ajunge să doarmă pentru prima dată în același pat cu Narcis. De aici înainte, lucrurile se accelerează.

Conform surselor CANCAN.RO, cei doi nu se opresc la o simplă noapte petrecută împreună. Bianca și Narcis ajung să aibă și primul contact intim, iar locul ales este cât se poate de spectaculos: marea. Valurile au fost martorele unui episod care a încins atmosfera pe Insula Iubirii mai mult decât orice provocare pregătită de producție.

Aventura continuă și după momentul din apă. Bianca și Narcis se apropie tot mai mult, atât în pat, cât și în baie, semn că odată depășită limita, concurenta nu mai pare preocupată de camerele de filmat sau de reacțiile publicului.

“A fost sezonul”

În paralel, rămâne savuros faptul că, înainte ca Narcis să devină centrul atenției ei, Bianca avusese deja o conexiune vizibilă cu Cătălin Brânză. Dansuri, tachinări, gesturi care au ridicat sprâncene și au alimentat speculații. Totuși, pe măsură ce zilele trec, Narcis câștigă detașat terenul.

Iar după faptele au ieşit la suprafaţă, Bianca Iotu a oferit un răspuns ironic pe TikTok, făcând aluzii directe la cei doi bărbați cu care a fost asociată în emisiune.

„Nu am găsit bujori, că nu este sezonul. A fost când s-a filmat emisiunea. Şi nici intolerantă la lactoză nu sunt.”, a spus Bianca, pe un ton glumeț.

În descrierea videoclipului, aceasta a continuat:

„Sezonul de bujori a fost în primăvară și brânza merge gustată cu orice fel de mâncare!”.

Desigur, aluziile sunt cât se poate de clare și se integrează perfect în context: „bujorii” reprezintă o trimitere directă la Narcis Bujor, iar „brânza” este o referire transparentă la Cătălin Brânză.

Iar dacă reacția Biancăi a fost ironică, mesajul ei pare să transmită totuşi un mesaj puternic: indiferent de ce s-a întâmplat pe insulă, ea nu doar că își asumă alegerile, dar le și întoarce în favoarea ei. Cu un joc de cuvinte care a făcut deliciul fanilor, Bianca demonstrează că știe să închidă un capitol exact cum l-a trăit: cu multă atitudine, umor și fără să lase loc de regrete.

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