Poliția a „spart” petrecerea ispitelor cu Florin Salam! Amenzi, legitimări + verificări privind substanțele interzise

Se anunța o noapte de distracție până în zori, dar petrecerea s-a încheiat înainte să înceapă cu adevărat! Florin Salam a urcat pe scenă la Atmosphere Restaurant, unde îi așteptau, printre alții, și personaje cunoscute din sezonul actual de la „Insula Iubirii”. Artistul a apucat să cânte câteva melodii, însă exact când atmosfera se încingea, și-au făcut apariția oamenii legii. CANCAN.RO a aflat ce s-a întâmplat!

În weekend, Atmosphere Restaurant se pregătea pentru o seară în care distracția era pe primul loc. Florin Salam avea programat un concert, însă apariția lui acolo avea și o poveste în spate. Manelistul trebuia să-și onoreze un contract mai vechi, după ce un eveniment programat anterior în același local nu ar mai fi avut loc. Cu alte cuvinte, exista o „datorie” pe care artistul trebuia să o achite. Zis și făcut! Salam a urcat pe scenă, a cântat câteva melodii, iar seara părea să meargă exact așa cum a fost planificată.

Petrecerea ispitelor, întreruptă de oamenii legii

Printre cei care au venit să petreacă s-au aflat și câteva dintre personaje tentante din „Insula Iubirii”. Ispitele feminine s-au distrat împreună cu Remi, concurentul din sezonul actual, iar seara părea să meargă exact în direcția dorită. Cu muzică, băutură bună și voie bună, cum s-ar zice.

Doar că, în timpul petrecerii au ajuns și oamenii legii. Potrivit surselor CANCAN.RO, polițiștii și pompierii au demarat verificări în restaurant, pentru a controla dacă sunt respectate condițiile de funcționare și dacă localul deține documentele și autorizațiile necesare.

Dintre cei aflați în interior, unii au fost legitimați, în timp ce alții au ales să plece, ca de exemplu, Emil Caran, care s-a aflat și el la petrecere. Iar cei care încă nu apucaseră să intre au renunțat, la rândul lor, să mai pășească în local.

Conform informațiilor noastre, în urma verificărilor au fost aplicate mai multe amenzi, inclusiv de către pompieri. Totodată, oamenii legii ar fi efectuat și verificări privind eventuale substanțe interzise.

Odată cu plecarea oamenilor, localul s-a golit treptat, iar atmosfera de petrecere s-a risipit. Florin Salam, însă, a rămas pe poziții. Artistul și-a continuat programul, chiar dacă, între timp, o mare parte dintre cei care au venit să-l asculte au plecat.

Iar pentru cei veniți de pe „Insula Iubirii”, seara care trebuia să fie una de distracție s-a transformat într-un episod neașteptat, chiar în afara Thailandei.

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