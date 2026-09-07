Nicoleta Dragne, de nerecunoscut! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a schimbat complet look-ul

Nicoleta Dragne, de nerecunoscut! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a schimbat complet look-ul
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Nicoleta Dragne, una dintre fostele ispite care au rămas în memoria telespectatorilor „Insula Iubirii”, pare să fi lăsat în urmă imaginea cu care publicul a cunoscut-o în reality-show. Apariția sa recentă în cadrul podcastului Face to Face a atras atenția prin transformarea vizibilă a stilului său. Fosta ispită a optat pentru un look mult mai discret și elegant, iar schimbarea este atât de evidentă încât, la o primă vedere, poate fi dificil pentru cei care au urmărit-o în emisiune să facă imediat legătura cu imaginea de atunci.

Nicoleta Dragne a devenit cunoscută publicului după aparițiile sale în mai multe sezoane ale emisiunii „Insula Iubirii”, unde s-a remarcat prin stilul vestimentar îndrăzneț, atitudinea sigură și aparițiile care puneau în evidență silueta. În perioada respectivă, imaginea sa era asociată cu rochii mulate, ținute de plajă și outfituri provocatoare, adaptate, de altfel, atmosferei din Thailanda și formatului emisiunii. Nicoleta a fost una dintre figurile feminine care au atras rapid atenția telespectatorilor.

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Cum arată acum Nicoleta Dragne

Anii au trecut însă, iar stilul fostei ispite pare să fi intrat într-o etapă complet diferită. În imaginile recente, Nicoleta apare cu părul lung, într-o nuanță închisă, purtat simplu și natural, fără elementele extravagante care îi defineau aparițiile din perioada „Insula Iubirii”. Coafura îi schimbă considerabil aspectul general, iar felul în care este aranjată contribuie la impresia unei transformări importante de imagine.

Și vestimentația aleasă pentru apariția în podcast este departe de ținutele cu care publicul era obișnuit. Nicoleta a optat pentru o ținută sobră, elegantă și mult mai matură, cu o croială care transmite un aer rafinat. În locul hainelor mulate și al aparițiilor spectaculoase de pe vremea când era ispită, aceasta a ales un outfit în tonuri neutre, cu detalii clasice. Imaginea de ansamblu este una mult mai apropiată de apariția unei femei elegante și discrete decât de cea a unei foste ispite de pe micile ecrane.

Nicoleta Dragne/foto: TikTok

Transformarea nu se oprește însă la haine și coafură. Și machiajul pare să fie mai natural, iar trăsăturile feței sunt puse în evidență într-un mod diferit față de perioada în care apărea în emisiune. Privită în imaginile recente, Nicoleta pare să aibă o fizionomie diferită, iar combinația dintre coafură, machiaj și stil vestimentar contribuie puternic la această impresie. Nu este neapărat vorba despre o singură schimbare, ci despre un ansamblu de detalii care modifică radical percepția asupra imaginii sale.

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