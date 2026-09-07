Dovada clară că Marcel este controlat de Armina! Ce a spus când credea ca microfoanele sunt oprite

Dovada clară că Marcel este controlat de Armina! Ce a spus când credea ca microfoanele sunt oprite
Marcel și Armina
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Sezonul 10 de la „Insula Iubirii” a început cu surprize. Revenirea lui Marcel în Thailanda a atras imediat atenția celor de acasă. Fostă ispită în unul dintre sezoanele anterioare, Marcel a revenit de această dată într-o cu totul altă ipostază. Acum este concurent și participă la test alături de soția sa, Armina. Cei doi formează un cuplu și sunt căsătoriți, iar prezența lor în cadrul emisiunii a stârnit deja numeroase reacții.

Dovada clară că Marcel este controlat de Armina

Dacă în sezonul în care a fost ispită Marcel s-a remarcat prin energia sa, glumele și felul expansiv de a interacționa, acum comportamentul său pare să fie complet diferit. Încă de la primele întâlniri cu ispitele feminine, acesta a părut mai degrabă preocupat să păstreze distanța decât să intre în jocul seducției. Atitudinea sa nu a trecut neobservată nici de ispite, care au remarcat că Marcel este mult mai reținut decât era de așteptat.

În ediția difuzată pe 5 septembrie, concurenții au avut parte de primele interacțiuni cu ispitele. Mai mult, fetele au oferit ghirlande băieților care le-au atras atenția. Prințul Marco a fost marele câștigător al serii, primind nu mai puțin de șase ghirlande. În timp ce Marco s-a bucurat de atenția primită, Marcel a venit cu o explicație pentru succesul colegului său.

De ce Marcel nu a fost implicat în interacțiunea cu ispitele


Într-o discuție cu Prințul Marco purtată în mașină, la întoarcerea spre vilă, Marcel a lăsat să se înțeleagă că situația ar fi fost cu totul alta dacă și-ar fi permis să fie la fel de vocal și de sociabil ca în trecut. Declarația sa a devenit cu atât mai interesantă cu cât Maluma a făcut-o într-un moment în care părea să creadă că nu este înregistrat.

„Dacă eu eram în seara asta într-un mod bun, cum sunt eu, să mai fi luat și vreo două, trei păhărele, și îmi turuia gura și vorbeam cu toate, având în vedere că mă știau toate, păi mai apucai tu o ghirlandă?!”, i-a transmis Marcel lui Marco.

Replica a fost prezentată în podcastul „Fiertzi pe Insula Iubirii”, moderat de Speak și Florin Ristei, format în care sunt comentate cele mai interesante momente din sezonul 10.

Cu alte cuvinte, Marcel sugerează că ar fi putut intra mult mai ușor în atenția ispitelor dacă nu ar fi ales să rămână reținut. Comportamentul său din primele episoade contrastează puternic cu imaginea pe care publicul o avea despre el.

În momentul în care ispitele au intrat în vilă, Marcel nici măcar nu s-a grăbit să le întâmpine. Totodată, el a preferat să își continue masa. Ulterior, a încercat să explice că nu este interesat să repete experiența de pe vremea când era ispită.

Sursa foto: Social media

În acest context, declarația despre ghirlande poate fi interpretată ca o recunoaștere că Marcel își ține intenționat în frâu personalitatea. Iar faptul că este într-o relație cu Armina îi poate explica prudența.

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