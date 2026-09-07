De ce mama lui Costeluș de la Clejani nu a aflat că fiul ei a murit. Feraru a dezvăluit motivul

Costeluș de la Clejani s-a stins din viață la doar 44 de ani, însă mama sa nu a aflat încă tragica veste. Femeia se confruntă cu probleme serioase de sănătate, iar familia și apropiații se tem că șocul pierderii fiului ar putea să îi agraveze starea. În aceste momente, cei dragi se ocupă de pregătirile pentru înmormântare și încearcă să îi ascundă adevărul.

Tiktokerul era internat la Spitalul Universitar din București, unde ajunsese în stare critică în urma unei infecții la picior care s-a răspândit în organism și a dus la septicemie. Medicii au încercat să îi salveze viața și l-au supus la două intervenții chirurgicale, însă starea lui s-a deteriorat, iar tratamentul nu a dat rezultatele dorite.

Potrivit dezvăluirilor făcute de Feraru, unul dintre apropiații lui Costeluș, mama acestuia continuă să întrebe de fiul ei și crede că se află în continuare internat în spital. Familia îi spune că este acolo și evită să îi dezvăluie faptul că a murit, tocmai pentru a o proteja.

„Mama lui are probleme mari rău de tot cu sănătatea și nu știe cum să ascundă să nu vadă, face infarct. Tot sună, unde e, e la spital, când vine acasă, ce face, unde e, nu mai răspunde. Dar la un moment dat… îți dai seama. Ei ziceau să nu îl arate pe ultimul drum”, a declarat Feraru.

Acesta a mai dezvăluit că șocul ar putea fi puternic pentru femeie și nu ar putea rezista. Astfel că va continua cu o minciună, mai exact că tiktokerul s-a mutat în București și are o nouă activitate.

„Doar să audă șocul ăsta, că a murit fiul pe care îl iubea cel mai mult. Știu că fac și un păcat să nu îl vede pentru ultima dată. Nu am cum, o omor și pe ea pe loc. Nu o să îi spun. Cât o să trăiască ea, nu îi spun. O să îi spun că s-a mutat la București și stă la București. Dacă nu pot să-i facă nici injecții la bolile pe care le are? Ce fac? O omor și pe ea? (nr. Costeluș) S-a mutat la București, nu mai răspunde. Dacă îi spun vestea asta, nu rezistă. E prea slăbită. Cine i-a mai dat voie la televizor”, a mai spus acesta.

Costeluș de la Clejani va fi înmormântat joi

Rudele și prietenii se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum în localitatea natală joi, 10 septembrie. Apropiații au decis inclusiv ca tiktokerul să fie înmormântat purtând ochelarii de soare, un accesoriu pe care îl îndrăgea și pe care îl purta foarte des.

Moartea lui Costeluș a provocat numeroase reacții în mediul online, unde acesta devenise cunoscut prin activitatea sa pe TikTok. Familia traversează acum o perioadă extrem de grea, în timp ce încearcă să organizeze funeraliile și să găsească cea mai potrivită modalitate de a-i da vestea mamei sale.

”Normal că îl pun în coșciug cu ochelari. Păi fără ochelari ne nenorocește, vine după noi. Numai cu ochelari a stat toată viața, era disperat după ochelari”, a declarat Feraru.

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