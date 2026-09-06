Atacat de Prințul Marco, Alberto Grecu nu s-a putut abține. Mesaj direct pentru soțul Biancăi Ghiurcă

Alberto Grecu, videoclip sugestiv cu privire la replica lui Marco
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Primele ediții ale noului sezon Insula Iubirii nu au fost doar despre cunoașterea concurenților și a ispitelor. Momentele petrecute în Thailanda au fost marcate și cu atacuri serioase între cele două tabere.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au decis să meargă pe insulă pentru a-și testa relația. Atunci când bărbatul a fost față în față cu rivalii săi, a avut o reacție neașteptată. Concurentul a avut o serie de critici la adresa lui Narcis Bujor și Cătălin Brînză.

Replica sa a devenit virală, iar răspunsurile în mediul online nu au întârziat să apară. Printre cei care au reacționat se numără și Alberto Grecu, o altă ispită masculină a acestui sezon. Acesta a transmis un mesaj cu subînțeles la adresa lui Marco.

Alberto Grecu, mesaj cu subînțeles la adresa lui Marco

Alberto Grecu, videoclip sugestiv cu privire la replica lui Marco/ sursa foto: captură video Antena 1

Alberto Grecu, videoclip sugestiv cu privire la replica lui Marco/ sursa foto: captură video Antena 1

Prințul Marco nu s-a putut abține atunci când a întâlnit pentru prima dată ispitele masculine. Acesta i-a criticat pe toți, făcând referire la aspectul lor fizic și la intrarea pe care au avut-o.

„Aceeași intrare, același piept încordat și aceeași atitudine de bărbat cu mușchi care vrea să demonstreze că are doar mușchi și mai puțin altceva. Nimic impresionant”, a spus Prințul Marco.

Doar că iubitul Biancăi Ghiurcă nu s-a oprit aici. El a analizat cu atenție ispitele și i-a luat în vizor pe Cătălin Brînză și Narcis Bujor. Concurentul a avut o replică care s-a viralizat rapid.

„Da ăla primul ce face? Cară pepeni? Stai relaxat. Ai abdomen, ai brațe, ai tot, nu mai e nevoie să stai așa. Stai relaxat, că se vede frumos. E suficient, ai ajuns la forma fizică corectă, pentru acest show”, a mai adăugat el.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar Alberto Grecu, o altă ispită masculină, a venit cu un răspuns pe măsură. El a publicat în mediul online un videoclip filmat într-un magazin, în care apare ținând în ambele mâini…ați ghicit! Pepeni!

Gestul său a fost însoțit de o afirmație hilară. Totodată, nu ne putem gândi decât la faptul că a fost un mesaj cu direcție către Prințul Marco, cel de la care a pornit, de fapt, totul.

„Eu măcar îi car. Tu unde îi pui?”, a spus amuzat Alberto Grecu, pe Instagram.

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Cine este ispita Alberto Grecu de la Insula Iubirii 2026 și câți ani are. Unii fani susțin că este însurat

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