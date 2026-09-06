BANC | „Dragule, ce să port pe plajă ca să întoarcă toți capul după mine?”

BANC | "Dragule, ce să port pe plajă ca să întoarcă toți capul după mine?"
BANC | "Dragule, ce să port pe plajă ca să întoarcă toți capul după mine?"
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Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Dragule, ce să port pe plajă ca să întoarcă toți capul după mine?

-Schiuri!

BANC |

BANC | „Dragule, ce să port pe plajă ca să întoarcă toți capul după mine?”

Alte bancuri haioase

Preotul nou

Într-un sat, preotul le învață pe femei să nu mai spună că și-au înșelat bărbații, ci că au alunecat. După un timp, preotul moare și vine un alt preot în locul lui, care nu aflase convenția. După primele spovedanii, preotul merge îngrijorat la primar să-i spună să repare drumurile, să nu mai alunece atâtea femei. Primarul, știind despre ce e vorba, începe să râdă în hohote. Supărat că nu este luat în serios preotul cel nou îi spune:

-Nu mai râdeți, că și soția dumneavoastră a alunecat de mai multe ori săptămâna asta: de două ori la casa învățătorului și de trei ori la casa polițistului.

Bulă, avionul și secretara

– Bulă, știi care este diferența dintre un avion și o secretară?
– Avionul – dacă nu zboară, pică.
– Și secretara?
– Secretara este invers: dacă nu pică, zboară!

Discuție soț și soție

Soț și soție
Soția:
– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?
Soțul:
– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…
– Și ai aduce-o în casa noastră?
– Păi… da…
– Și ar dormi în patul meu?!
– Păi… nu avem altul…
– Și ar folosi crosele mele de golf?!
– Nu, că ea e stângace…

Proverb românesc

Proverb românesc contemporan: Când doi se bat, al treilea filmează.

VEZI ȘI: Bancul sfârșitului de săptămână | Cine este tatăl?

BANCUL ZILEI | RIP Marghioala

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