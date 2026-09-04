Bancul de weekend | Într-un sat, preotul le învață pe femei ce să spună după ce înșală

Bancul de weekend | Într-un sat, preotul le învață pe femei ce să spună după ce înșală
Bancul de weekend | Într-u sat, preotul le învață pe femei ce să spună după ce înșală
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Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Într-un sat, preotul le învață pe femei să nu mai spună că și-au înșelat bărbații, ci că au alunecat. După un timp, preotul moare și vine un alt preot în locul lui, care nu aflase convenția. După primele spovedanii, preotul merge îngrijorat la primar să-i spună să repare drumurile, să nu mai alunece atâtea femei. Primarul, știind despre ce e vorba, începe să râdă în hohote. Supărat că nu este luat în serios preotul cel nou îi spune:

-Nu mai râdeți, că și soția dumneavoastră a alunecat de mai multe ori săptămâna asta: de două ori la casa învățătorului și de trei ori la casa polițistului.

Bancul de weekend | Într-u sat, preotul le învață pe femei ce să spună după ce înșală

Bancul de weekend | Într-u sat, preotul le învață pe femei ce să spună după ce înșală

Alte bancuri haioase

Nuntă a patra oară

– Salut. Vii la mine la nuntă?

– lar?

– lar. Sper că de data asta o să meargă.

– Băi, frate, e a patra oară când mă chemi la nuntă! De câte ori să îți mai dau dar?

– Hai că de data asta îți fac reducere de 20%, pentru că eşti client vechi.

Bulă, avionul și secretara

– Bulă, știi care este diferența dintre un avion și o secretară?
– Avionul – dacă nu zboară, pică.
– Și secretara?
– Secretara este invers: dacă nu pică, zboară!

Discuție soț și soție

Soț și soție
Soția:
– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?
Soțul:
– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…
– Și ai aduce-o în casa noastră?
– Păi… da…
– Și ar dormi în patul meu?!
– Păi… nu avem altul…
– Și ar folosi crosele mele de golf?!
– Nu, că ea e stângace…

Bulă și casierița plictisită

În pauza de masă, Bulă dă o fugă până la poștă.
– Bună ziua, zice Bulă, aș dori să plătesc o factură.
Casierița, plictisită, zice:
– Vă rog să vă întoarceți la coadă și să vă așteptați rândul, ca toată lumea.
Bulă, mirat, iese din poștă și mai intră o dată. La ghișeu nu era nicio coadă. Supărat, se apropie de ghișeu și-i trage o palmă zdravănă casieriței.
– Cine-a dat? întreabă revoltată casierița.
La care Bulă:
– Nu știu, doamnă, nu vedeți ce aglomerație e?

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