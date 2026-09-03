BANC | Cum se completează un „certificat de împăcare”

BANC | Cum se completează un "certificat de împăcare"
Bancul care te va amuza astăzi
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Bancurile reușesc mereu să ne aducă zâmbetul pe buze. În situația de mai jos, certificatul de împăcare transformă o despărțire într-un moment de-a dreptul hilar. Iată cum ar putea fi completat un astfel de document pentru ca fostul partener să îți mai acorde o șansă.

CERTIFICAT DE ÎMPĂCARE

Subsemnatul… născut la data… din localitatea… declar pe propria răspundere că, în mod conştient şi liber, am hotărât să mă împac cu subsemnata… născută la data de…. din localitatea…

Jur că îi voi da mereu dreptate,că o voi iubi etern şi că îmi voi dedica timpul, energia și afecțiunea doar ei. Pentru mine, altă femeie nu va exista.

Data

Semnătura

Certificatul de împăcare din zilele noastre

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Un preot sună un enoriaș care își sfințise mașina:
– Ce faci fiule?
– Bine părinte. Ce s-a întâmplat?
– Tu ai cumva asigurare la Euroins?
– Da
– Atunci trebuie să refacem sfințitul mașinii. Mai trebuie să dai încă 100 de lei pentru completarea pachetului cu rugăciuni specifice situațiilor de faliment.

Un cuplu de vechi pensionari.
– Măi femeie, mergi la bucătărie și adu niste înghețată? Da’ notează, să nu uiți!
– Lasă că țin minte! După jumătate de oră se întoarce cu o tavă de mici!
– Ti-am zis să notezi! Uite, ai uitat muștarul!

Un soț ajunge acasă foarte târziu. Soția îl așteaptă în sufragerie, cu brațele încrucișate.

— Știi cât e ceasul?
— Da, iubire… aproape două.
— Și unde ai fost până acum?
— La un coleg. Am stat puțin la povești.
— Aha… Și cum îl cheamă pe colegul ăsta?
Soțul începe să se bâlbâie:
— Ăăă… George.
Soția scoate telefonul și spune:
— Perfect. Îl sun acum pe George să-i mulțumesc că te-a ținut până la două.
Soțul se albește la față:
— Nu, nu-l suna!
— De ce?
— Pentru că… tocmai mi-am amintit că George e plecat din țară.
Soția zâmbește:
— Știam. Eu am vorbit cu el acum o oră.

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