BANC | „Am fost la restaurant și l-am văzut pe iubitul meu cu alta la masă”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonista de astăzi își surprinde iubitul la restaurant cu o altă femeie. Deznodământul este hilar

– Ce ai, fato, de ești așa supărată?

– Am fost la restaurant și l-am văzut pe iubitul meu cu alta la masă.

– Și i-ai făcut scandal?

– Nu am putut, că eram cu soțul. Dar n-am mai putut și i-am făcut scandal soțului.

O zână spune unui cuplu: „Voi îndeplini o dorință fiecăruia dintre voi”

O zână spune unui cuplu:

-Pentru că sunteți un cuplu exemplar, chiar și după 30 de ani de căsătorie, voi îndeplini câte o dorință fiecăruia dintre voi.

Soția spune:

-Eu aș dori să fac turul lumii împreună cu soțul meu iubit!

Zâna agită bacheta fermecată…abracadabra și două bilete de avion apar în mâinile femeii.

Apoi, este rândul bărbatului:

-Mda, ar fi o chestie romantică, dar o astfel de ocazie nu ai decât o dată în viață. Sunt dezolat draga mea, aș dori să am lângă mine o femeie cu 30 de ani mai tânără.

Soția este decepționată, zâna se încruntă, dar dorința e dorință și ea trebuie îndeplinită. Zâna face un cerc cu bagheta magică…abracadabra…și deodată soțul are 90 de ani. Morala: Poate că unii bărbați se cred mai șmecheri, dar să nu uităm că zânele sunt femei!

Alte bancuri amuzante

Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își sună mama, care locuia într-un alt oraș.

-Cum au mers lucrurile?, întreabă mama.

-Oh, mamă, luna de miere a fost grozavă, am petrecut momente pline de romantism, tandrețe și iubire. A fost totul la superlativ. Dar, mamă, pe drum la întoarcere, Ion a început să folosească un limbaj terifiant. Chestii pe care nu le-am auzit în viața mea. Cele mai groaznice cuvinte care pot exista. Trebuie să vii și să mă iei acasă. Te rog, mamă… spune Maria, suspinând.

-Dar, dragă… despre ce cuvinte vorbești?

-Nu pot spune, mamă, sunt atât de îngrozitoare, te rog… vino și ia-mă acasă!

-Draga mea, trebuie să-mi spui ce anume te-a supărat. Spune-i mamei tale, ce cuvinte a folosit?

Încă suspinând, mireasa spune:

-Mamă, cuvinte precum: curățenie, spălat, gătit, călcat!

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