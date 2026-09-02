Prima reacție a Alinei Pușcaș după ce Pepe a plecat de la Antena 1. Artistul a bătut palma cu Kanal D

Prima reacție a Alinei Pușcaș, după plecarea lui Pepe/ sursa foto: social media
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Alina Pușcaș și Pepe au prezentat împreună „Te Cunosc de Undeva!” ani la rând. Acum, artistul a bătut palma cu Kanal D, iar Alina Pușcaș a aflat în ultimul moment. Din acest motiv, a transmis un mesaj incredibil în mediul online.

Alina Pușcaș este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. Ea și Pepe au fost colegi ani la rând, iar de curând, el a plecat de la postul Antena 1 și s-a mutat la Kanal D.

Bruneta a aflat și ea în final despre schimbarea care a avut loc, astfel că a transmis un mesaj neașteptat în mediul online. Vizibil emoționată, aceasta a spus că a deranjat-o plecarea colegului ei, pentru că și-ar fi dorit să continue proiectul în aceeași formulă.

Prima reacție a Alinei Pușcaș, după ce Pepe a plecat de la Antena 1

Plecarea lui Pepe reprezintă una dintre cele mai importante schimbări în noul sezon al emisiunii. Acesta a dezvăluit că începe o nouă etapă profesională, însă până acum nu a comunicat despre ce rol este vorba la Kanal D. Colegii au rămas surprinși de decizia artistului, iar printre cei care au oferit o reacție se numără și Alina Pușcaș, colega de platou.

Ea a mărturisit în mediul online că a fost dezamăgită de plecarea lui Pepe, deoarece și-ar fi dorit ca acesta să îi fie alături și în următorul sezon. Cu toate acestea, este convinsă că totul se întâmplă în favoarea lui, iar asta nu o poate decât bucura.

„Azi am aflat că Pepe, colegul meu, m-a părăsit. Ne-a părăsit, m-a părăsit… Și pe mine și Te cunosc de undeva! Sunt un pic supărată pe el, pentru că mi-aș fi dorit să ducem împreună până la capăt proiectul Te cunosc de undeva!, dar sunt convinsă că pentru el, alegerea este una pozitivă. A fost și este un coleg extrem de generos, simpatic. Îi doresc tot binele din lume! Pepe, ești în sufletul meu oriunde ai fi tu. Îmi doresc ca la un moment dat să lucrăm din nou împreună”, a transmis Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.

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