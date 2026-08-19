Alina Pușcaș, vacanță atipică. A ajuns pe o insulă părăsită! „Sunt doar 14 locuitori”

Alina Pușcaș a dat stațiunile aglomerate pe un loc în care timpul pare să curgă cu totul altfel! Vedeta a plecat împreună cu familia într-o aventură grecească mai puțin obișnuită, iar una dintre opririle lor a fost într-un colț spectaculos, departe de agitația specifică sezonului estival.

Peisajele au cucerit-o instant, iar imaginile publicate de prezentatoare le-au arătat urmăritorilor o Grecie complet diferită.

Alina, soțul și copiii au ajuns pe Arkoi, o insulă mică din arhipelagul Dodecanez, unde viața pare desprinsă dintr-o altă epocă. Locul este preferat tocmai pentru liniștea sa și pentru faptul că turiștii nu găsesc aici aglomerația întâlnită în marile destinații grecești.

Alina Pușcaș a ajuns pe o insulă pustie!

Vedeta le-a arătat celor care o urmăresc câteva dintre imaginile surprinse în timpul escapadei și a povestit despre locul care a impresionat-o.

„Vă spuneam ieri că o să ajungem pe o insulă cu doar 14 locuitori permanenți. Hai să v-o arăt. Și tot aici apa este absolut minunată. Bineînțeles că v-am arătat doar o parte din insulă. Pe partea cealaltă este și singura tavernă la care o să ajungem diseară, o să filmez și pe aceea”, a spus Alina Pușcaș, pe Instagram.

Arkoi este una dintre acele destinații în care zgomotul și aglomerația par să nu-și fi găsit locul. Insula aparține municipiului Patmos și face parte din arhipelagul Dodecanez. În permanență locuiesc acolo doar 14 persoane, iar infrastructura este pe măsura dimensiunilor reduse ale insulei. Există o singură tavernă, iar școala locală are un singur elev.

Pentru o familie obișnuită cu agitația orașului, o asemenea destinație poate părea desprinsă dintr-o altă lume. Pentru Alina Pușcaș, însă, peisajul și liniștea au fost suficiente pentru a transforma oprirea într-unul dintre momentele speciale ale vacanței.

Plaje ascunse, apă limpede și peisaje sălbatice

Arkoi nu impresionează prin stațiuni luxoase sau resorturi uriașe, ci tocmai prin naturalețea sa. Insula are golfuri mici, plaje retrase și ape limpezi, iar peisajul este dominat de măslini, vegetație mediteraneană și capre. Accesul se face în principal cu barca, prin legături cu insulele din apropiere. Chiar și în mijlocul sezonului estival, Arkoi rămâne o destinație mult mai liniștită decât cele mai cunoscute insule grecești.

Printre locurile apreciate de turiști se numără și Tiganakia, un golf de dimensiuni reduse, cunoscut pentru apa clară și poziția sa protejată.

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