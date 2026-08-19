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Ce ar fi putut sta în spatele gestului medicului rezident de 28 de ani. Surse: Probleme grave de sănătate în familie

De: David Ioan 19/08/2026 | 14:15
Ce ar fi putut sta în spatele gestului medicului rezident de 28 de ani. Surse: Probleme grave de sănătate în familie
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Un medic rezident de 28 de ani, aflat în stagiu de pregătire la Spitalul Universitar de Urgență București, a murit miercuri în urma unui act suicidar, potrivit informațiilor confirmate de unitatea medicală.

Surse au declarat că tânărul provenea dintr-o familie în care ambii părinți sunt medici și că traversa o perioadă extrem de dificilă din cauza unor probleme grave de sănătate în familie.

„E o tragedie! S-a aruncat de la etajul 14. Avea probleme grave de sănătate în familie și, probabil, nu a suportat această situație”, au transmis sursele Mediafax.

Ce ar fi putut sta în spatele gestului medicului rezident de 28 de ani

Medicul rezident activa în secția de Hematologie și se afla în plin program de formare profesională. Spitalul Universitar a confirmat decesul și a precizat că acesta a survenit în urma unui act suicidar.

Reprezentanții spitalului au transmis că autoritățile competente analizează circumstanțele în care s-a produs incidentul.

„Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente. Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii. Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere”, a comunicat SUUB.

Surse: Probleme grave de sănătate în familie

Potrivit primelor date, tânărul ar fi căzut pe o terasă aflată la etajul trei al spitalului. Polițiștii Secției 17 au fost sesizați în jurul orei 12:00 și au intervenit imediat, delimitând zona și efectuând primele verificări.

„În pofida eforturilor depuse de medici, aceștia au declarat decesul bărbatului”, au transmis autoritățile.

Primele concluzii indică faptul că persoana s-ar fi precipitat de la un etaj superior. Ancheta va fi preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de Serviciul Omoruri, care vor stabili cu exactitate modul în care s-a produs tragedia.

Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

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