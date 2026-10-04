Mirela Vida, viață grea cu soacra! Concurenta Asia Express a dat tot din casă: „A plâns o lună înainte de nuntă și de atunci în fiecare zi”

Mirela Vida, viață grea cu soacra! Concurenta Asia Express a dat tot din casă: „A plâns o lună înainte de nuntă și de atunci în fiecare zi”
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Mirela Vaida, dezvăluiri despre soacra sa /Foto: Instagram
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Mirela Vaida a făcut mărturisiri neașteptate la Asia Express. În cadrul uneia dintre probe, aceasta și partenera sa Oana Tomoiagă au participat la un ritual de nuntă, iar asta a dus-o cu gândul pe prezentatoarea TV la momentul în care ea s-a căsătorit cu Alexandru Vaida. Ei bine, în acest context, Mirela Vaida a dezvăluit cum a reacționat soacra sa atunci când a aflat că ea îi va deveni nora. Se pare că reacția nu a fost una pozitivă, iar de atunci nu s-au schimbat prea multe.

În cea mai recentă ediție Asia Express, Mirela Vaida și partenera sa au avut de dus la capăt un ritual de nuntă. Cele două au trebuit să plângă împreună cu o viitoare mireasă, dar să găsească și alte patru femei, cunoscute sub numele de „surorile care plâng”. Acest ritual a făcut-o pe Mirela Vaida să se gândească la soacra ei.

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Mai în glumă, mai în serios, Mirela Vaida a spus că soacra a izbucnit în plâns atunci când a aflat că fiul ei se va căsători cu prezentatoarea TV, iar de atunci plânge în fiecare zi. Potrivit soacrei, concurenta Asia Express e rea de gură, așa că își compătimește din plin fiul.

„La mine soacră-mea a plâns o lună înainte de nuntă și de atunci plânge în fiecare zi, de 22 de ani, de mila băiatului ei (…) Eu plâng de draci când o aud la telefon că îl sună pe puiul mamii, adică pe soțul meu, care are aproape 50 de ani, și de atunci oricum plânge încontinuu de mila lui.

Tradiția lui e la fel, doar că un pic invers: plânge soacra-mea, dar e pe stilul: Decât să plângă mama, mai bine să plângă mă-sa. Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiu-su pe mine. Tot neamul lui, încă patru generații”, a spus Mirela Vaida, făcându-o pe Oana Tomoiagă să se amuze copios.

Mirela Vaida și soțul său /Foto: Instagram

Cadoul special primit de Mirela Vaida de la soțul său

Înainte ca Mirela Vaida să plece în Asia Express, soțul ei s-a gândit să îi facă un cadou special. Bărbatul i-a oferit un ceas, pe care l-a setat pe ora României, pentru ca soția sa să știe în orice moment al zilei ce fac cei de acasă.

„Am început să licitez ceasul meu de la soț (…) Nu m-a lăsat să dau ceasul, Oana a zis nu, a zis că este ceasul de la Alex (…) Mi l-a dat pe ora României și a zis așa: «În fiecare zi când te uiți la ceas, tu vei ști exact ce facem noi»”, a povestit Mirela Vaida, la Asia Express.

Mirela și Alexandru Vaida formează un cuplu solid. Cei doi s-au căsătorit civil și religios în anul 2009, iar de atunci și-au întemeiat o familie frumoasă împreună, având trei copii împreună. În luna septembrie 2026, aceștia au împlinit 17 ani de căsnicie și au marcat momentul printr-o escapadă romantică la Veneția. Alexandru Vaida este o persoană discretă, care nu activează în showbiz și lucrează ca director comercial.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta”, spunea Mirela Vaida, în urmă cu ceva timp.

 

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Foto: Instagram

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