După ce a luat la rost aproape toți concurenții și ispitele din acest sezon al emisiunii Insula Iubirii, a venit și rândul Prințului Marco să dea explicații. Ian Boitași, iubitul Mirei, a scos de „la sertat” detalii compromițătoare din trecutul nu tocmai curat al acestuia.

Odată cu difuzarea sezonului X de la Insula Iubirii, în mediul online, Prințul Marco a devenit unul dintre cei mai vocali concurenți. În funcție de simpatii, dar mai ales de antipatii, concurentul nu s-a ferit să își exprime public opiniile. Printre persoanele vizate s-a numărat și domninatoarea Kennya, prietenă cu Nattasha Black și ispita Narcis Bujor. În urma unor schimburi de replici indirecte, cei doi au ajuns „la cuțite”.

Conflictul dintre cei doi a escaladat rapid, iar în apărarea Kennyei a sărit Ian Boitași, iubitul Mirei și fostul concurent al acestui sezon. Într-o postare pe TikTok, acesta îl provoacă și invită pe Prințul Marco să vorbească deschis despre o perioadă nu tocmai curată din trecutul său: când „meseria” sa ar fi fost cea de hoț de buzunare în Anglia.

„Văd că tot vorbește prostul ăsta de Marco, a început să judece dominatoarele, să le atace, dar el nu vorbește de perioada când era la furat în Anglia, nu? Să ne povestească ce s-a întâmplat când l-a prins la furat în Anglia, că nu avea ce să mănânce. Să vă povestească el, eu doar am ținut să precizez că el aruncă cu păreri în stânga și în dreapta despre joburile și acțiunile oamenilor de parcă el e fără de păcat, cum se numește un astfel de om? De ce să judeci și să te crezi mai bun dacă și tu ai avut momente în viață de care nu ești mândru?”, a spus Ian pe TikTok.

Ian a reușit să atragă atenția și să strângă peste 12.000 de aprecieri și mai multe comentarii din partea celor mai curioși utilizatori:

„Pentru video-ul ăsta ți-am iertat toate gafele de până acum” „Eu nu pricep ce are el cu toți, în special cu femeile. Clar are o problemă cu femeile. Acum o critică pe Gabriella” „Marco e fix hoțul strigă hoțul” „Pentru video-ul ăsta nu mai iau de tine” „Bravooo! Prea se leagă de toată lumea în condițiile în care nimeni nu a zis nimic de el. El a început circul cu toată lumea” „Nu pot să cred că m-a făcut Ian să râd. Mi-ai câștigat din respect pentru asta” „Ne-ai răcort! Pentru prima dată sunt de acord cu tine” „N-am crezut vreodată că o să-ți dau dreptate”, au fost o partea din comentariile primite de Ian.

Printre comentarii, Ian a intervenit și și-a asigurat urmăritorii că va face tot posibilul să demonstreze că este un om corect, care nu vorbește în necunoștință de cauză: „Cu timpul o să vă demonstrez exact ce fel de om sunt, să vedeți diferența dintre TV și viața reală. Nu o să vedeți niciodată la mine să judec sau să arunc cu noroi în cineva, bineînțeles nu vă gândiți că sunt perfect, dar am inima bună și nu doresc răul nimănui. Fericirea mea nu s-a bazat niciodată pe suferința altuia.

Dominatoarea Kennya: „Este un libidinos”

Invitată în platoul emisiunii CANCAN pe Insulă, dominatoarea Kennya și-a exprimat părerea despre Prințul Marco, caracterizându-l ca fiind un bărbat libidinos și obsedat sexual – emisiunea poate fi urmărită AICI.

CANCAN: Marco! Descrie-mi-l puțin din punctul tău de vedere, ok? KENNYA: Un tip… CANCAN: Pervers? KENNYA: Nu pervers, libidinos. Care s-ar culca și cu o cățea. Adică, eu așa îl văd. Experiența mea de femeie așa îmi spune: că a fost Gabriella, că i-a plăcut lui, că e stilul care îl zăpăcește pe el și că ea chiar s-a culcat cu el, dar eu cred că așa e el ca bărbat, un obsedat sexual. CANCAN: Merită dominat, Marco? Merită și el o lecție de dominare? KENNYA: Pentru mine e… ce să văd, că… Numai închipuindu-mi așa, el…

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