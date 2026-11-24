Gabriel Felix, un influencer brazilian urmărit de aproximativ 1,5 milioane de persoane pe Instagram, a murit la doar 29 de ani, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la o întâlnire cu prietenii. Tânărul urma să se căsătorească și avea o fetiță în vârstă de trei ani.

Gabriel Augusto Mateus Felix a murit joi în orașul brazilian Campinas, din statul São Paulo. Vestea morții sale a fost confirmată de logodnica acestuia, Isabelle Abreu.

Potrivit presei braziliene, influencerul își petrecuse ziua filmând materiale pentru rețelele sociale, iar seara ieșise să joace fotbal cu prietenii. Verișoara tânărului a dezvăluit însă că acestuia i s-a făcut rău înainte de a participa la meci.

Gabriel a primit îngrijiri medicale de urgență, însă viața sa nu a mai putut fi salvată. Cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică.

Mesajul transmis de logodnica influencerului

Isabelle Abreu a publicat pe Instagram mai multe mesaje de adio în care a vorbit despre relația cu Gabriel, dar și despre viitorul fiicei lor, Amelie.

După ceremonia funerară, care a avut loc sâmbătă, în prezența familiei și a prietenilor apropiați, tânăra a promis că va păstra vie amintirea celui alături de care își construise o familie.

„Odihnește-te în pace, iubirea mea. Îți promit că te voi iubi până la ultima mea suflare”, a scris aceasta.

Isabelle a mărturisit că își dorește ca fetița lor să crească știind cât de mult a iubit-o tatăl său.

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Ce a publicat Gabriel Felix pe Instagram cu doar câteva ore înainte de a muri

Cu puțin timp înainte de tragedie, influencerul publicase pe Instagram o fotografie cu fiica sa, însoțită de un mesaj în care își exprima bucuria de a fi tată, potrivit CNN Brasil.

Gabriel Felix și Isabelle Abreu se cunoscuseră pe internet în anul 2020, în timpul pandemiei de coronavirus, și se întâlniseră pentru prima dată în anul următor.

În 2023, cei doi au devenit părinți, iar în iulie 2025 Gabriel și-a cerut iubita în căsătorie, în timpul unei vacanțe în Munții Dolomiți, din Italia.

Cei doi deveniseră cunoscuți în mediul online datorită materialelor în care prezentau momente din viața de cuplu, călătoriile și experiențele lor de părinți.

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