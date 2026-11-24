Invitată în platoul CANCAN PE INSULĂ, fosta ispită Anuryh a analizat comportamentul lui Ionuț Mocăniță și dinamica relației acestuia cu Claudia Ion, considerând relația dintre ei deja compromisă. Potrivit acesteia, comportamentul concurentului trădează o lipsă de asumare, iar aproprierea de ispite reprezintă o căutare de validare pe fondul unor probleme mai vechi.

Aceasta recunoaște în Mocăniță genul de bărbat clasic, care are dezvoltată prea mult partea asta feminină. Potrivit fostei ispite, atitudinea lui este a unui bărbat crescut de mamă ca un „prințișor” și care nu are atitudinea unui adevărat cap de familie.

„El voia ca și Claudia să fie casnică, dar să plătească și jumătate-jumătate”

Anuryh consideră că Mocăniță își dorea ca partenera lui să fie casnică, dar să contribuie în continuare cu jumătate la cheltuieli. Aceasta susține că un bărbat trebuie să îi ofere femeii siguranță financiară și stabilitate, nu să împartă toate responsabilitățile în mod egal.

CANCAN: S-a produs sărutul acesta, iar Mocănița a ieșit și el pe live și a spus că nu prea este înțeles.

Anuryh: Este un anumit tipar de bărbat care are foarte dezvoltată partea feminină. Comportamentul pe care îl are este specific băieților care sunt crescuți de mame ca niște prințișori.

Ceea ce cred că totuși se cuvine de acolo este să facem jumătate-jumătate. Cu siguranță are de asta. Tu ești cel mai bun, dar cum adică o femeie? Adică nu a avut acea chestie de masculinitate. Băi, trebuie să fii capul familiei! Adică să ai pretenția de cap al familiei, dar să faci și jumătate-jumătate cu femeia ta? Pardon! Ori ești capul familiei și îi asiguri siguranța cap-coadă, astfel încât ea să poată să îngrijească mai departe copiii. El voia ca și Claudia să fie casnică, dar să plătească și jumătate-jumătate. Și în momentul în care femeia începe să prindă aripi și să aibă banii ei, pentru ei este o problemă, pentru că așa nu mai au control asupra ei. Și atunci ea poate cunoaște pe altcineva, iar el simte că nu este destul de bun pentru ea. Și de acolo apare conflictul, pentru că o femeie care va căuta întotdeauna un bărbat care să aibă grijă de ea nu va fi niciodată fericită când unul îi spune: „Facem jumătate-jumătate”, iar după aceea tu plătești vacanța, pentru că eu am plătit-o pe cealaltă. Aș muri în secunda doi!

Marian Olteanu: Ai muri pentru că știi și tu cât de scumpă ești!

Anuryh: Nu este neapărat vorba despre asta, dar este vorba despre cum să te simți femeie. Adică tu, ca femeie, ajungi să faci copii. Copilul acela trebuie crescut în liniște și în siguranță. Să știi că eu sunt la ușă, nu pot să merg mai departe să muncesc.

Marian Olteanu: Una este vacanța, alta este copilul.

Anuryh: Mă refer pe parcurs, pentru că acestea sunt niște semne care ți se arată. Băi, el nu este capabil să îți ofere siguranță. Păi și tu să te trezești cu copilul, iar el să îți spună: „Da, facem jumătate-jumătate, că ne despărțim”. Păi tu cum faci copilul în condițiile acelea? Asta nu înțeleg. Femeia nu caută neapărat banii, caută siguranța. Băi, mi-e foame, eu nu pot să merg la muncă. Lasă, soția mea, mă duc eu să aduc mâncare.

Marian Olteanu: Sau poate femeia caută banii prin minciuna aceasta a siguranței?

Anuryh: Sunt femei și femei, cum sunt și bărbați și bărbați. Ideea este să se discute. Fiecare avem pe cineva pentru noi. Dacă tu cauți pe cineva să te întrețină, nu îți alegi unul ca Mocăniță.

Marian Olteanu: Ideea este că nici eu nu sunt de acord în niciun fel să plătești. De exemplu, scoți o fată în oraș și cum să îi spui? Întinzi bonul și spui: „Ia și plătește jumătate!”. Deși am văzut o grămadă de clipuri virale de genul acesta pe internet.

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