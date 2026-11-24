Bulă este unul dintre cele mai cunoscute personaje din folclorul românesc care mereu ne aduce zâmbetul pe față. CANCAN.RO vă prezintă mai multe bancuri amuzante care vă vor face ziua mai bună încă de dimineață.

Bulă intră într-o farmacie și o întreabă pe farmacistă:

– Aveți prezervative?

– În primul rând, Bulă, prezervativele nu sunt pentru copii. Și, în al doilea rând, să-i spui tatălui tău să vină singur să și le cumpere, pentru că sunt de diferite mărimi!

– În primul rând, doamna farmacistă, prezervativele nu sunt pentru copii, ci sunt împotriva copiilor. Iar în al doilea rând, nu o să-i spun nimic lui tata, pentru că sunt pentru mama, care pleacă în delegație și nu are cum să ştie mărimea. Încă!

Alte bancuri amuzante

În pauza de masă, Bulă dă o fugă până la bancă.

– Bună ziua, zice Bula, aș dori să plătesc o factură.

Casierița, plictisită, zice:

– Vă rog să vă intoarceți Ia coadă și să vă așteptați rândul.

Bulă, mirat, iese din bancă și mai intră o dată. La ghișeu nu era nici o coadă.

Supărat, se apropie de ghișeu și-i trage o palmă zdravănă casieriței.

– Cine-a dat? intreabă revoltată casierița.

– Nu știu, doamnă, nu vedeți ce aglomerație e?

Se întâlnesc într-o primăvară doi pensionari.

– Ce faci, aştepţi vara?

– Da, pentru că vara nivelul de trai e mai ridicat cu 50 la sută.

– Cum adică?

– Păi, iarna sufăr de frig şi foame. Vara rabd numai de foame.

Soțul și nevasta la restaurant

Un bărbat merge cu soția la un restaurant elegant. După ce se așază la masă, chelnerul vine să le ia comanda.

— Bună seara! Ce doriți să serviți?

Soțul, foarte sigur pe el, spune:

— Pentru mine, un steak de vită, în sânge, cu cartofi gratinați și un pahar de vin roșu. Pentru soția mea, o salată.

Chelnerul se uită la femeie și întreabă politicos:

— Doriți salata simplă sau cu pui?

Soțul intervine imediat:

— Simplă, că ține dietă!

Chelnerul notează comanda și pleacă. După câteva minute, se întoarce cu mâncarea. Pune steak-ul în fața bărbatului și salata în fața femeii.

Se uită la soție, apoi la soț și spune:

— Poftă bună! Și felicitări pentru voință, doamnă!

Femeia ridică o sprânceană.

— Pentru ce să mă felicitați?

Chelnerul zâmbește:

— Păi, să reziști să-l privești pe soțul dumneavoastră mâncând așa ceva, în timp ce dumneavoastră aveți doar o salată… trebuie să aveți multă voință!

Femeia se uită la soț și îi spune calm:

— Dragule, auzi ce spune domnul? Că am voință!

— Da, iubito, sigur că ai!

— Atunci, în seara asta, când ajungem acasă, o să am voință să dorm singură!

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