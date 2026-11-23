Lanțul de magazine Lidl vine cu o surpriză neașteptată. Supermarketul lansează un produs special pentru români cu ocazia sărbătorii de 1 Decembrie. Reprezentanții au anunțat că alimentul poate fi pus în vânzare încă de luni, 23 noiembrie.

Ziua Națională a României se sărbătorește pe data de 1 decembrie. În fiecare an au loc ceremonii, parade și evenimente speciale. Lidl, celebrul lanț de magazine, vine cu o abordare diferită, ba chiar unică. Reprezentanții companiei au spus că este vorba despre un produs numit „Covrimic”, care combină două dintre produsele preferate ale românilor. Alimentul, lansat în ediție limitată, este disponibil în supermarket de luni, 23 noiembrie. În plus, prețul este unul accesibil pentru doritori și curioși.

Lidl lansează un nou produs: „Covrimic”

Preferințele românilor au fost ascultate! Lidl lansează un produs unic care poartă numele „Covrimic”. Așa cum îi spune denumirea, combină două dintre produsele preferate ale clienților din țara noastră: micul și covrigul. Compania a creat acest produs în ediție limitată cu ocazia Zilei Naționale, mai ales că în această zi românii pun pe masă preparate tradiționale. Astfel, doritorii pot descoperi noul produs în zona de brutărie a magazinelor Lidl.

Mai mult decât atât, un aspect important de menționat este că acest „Covrimic” a fost gândit pentru o gustare rapidă, deci nu trebuie gătit suplimentar. În plus, înterprinderea a optat pentru un preț accesibil tuturor. Pentru un astfel de produs, românii trebuie să scoată din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 5,99 lei. O bucată are 110 de grame, iar reprezentanții Lidl au anunțat că produsul va fi disponibil în limita stocului existent.

De unde a pornit ideea

Magazinul a surprins încă o dată. Reprezentanții supermarketului au explicat că produsul a fost creat pornind de la preferințele alimentare ale românilor, dar și de la tendințele actuale de consum.

Totodată, Lidl subliniază că dezvoltarea unor astfel de produse presupune și colaborarea cu furnizorii locali. Pe de altă parte, în timp ce unii clienți s-au arătat impresionați de produs și s-au dus deja la magazin, alții au comentat prețul.

„6 lei bucata…”/ „Sincer, mai pui 5 lei, îți iei și un aluat de foietaj dacă vrei neapărat așa și nu dai 50 de lei pe kilogram”/ „Atât costă unul simplu”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori pe pagina oficială de TikTok Lidl.

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