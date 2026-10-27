Produsul de lux apărut săptămâna aceasta în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 59.99 lei, dar stocul e limitat

Un produs din gama de lux disponibil în magazinele Lidl din România a atras atenția internauților, după ce o postare apărută în mediul online a stârnit discuții despre gustul și calitatea acestuia. Este vorba despre șunca de Praga, disponibilă la prețul de 59,99 lei pentru un kilogram și 250 de grame, în timp ce kilogramul costă 47,99 lei.

Produsul a devenit subiect de conversație printre cei care au descoperit oferta, iar părerile nu au întârziat să apară. În timp ce unii cumpărători spun că merită încercat, alții susțin că au gustat variante mai bune.

Ce produs din gama de lux a atras atenția clienților Lidl

Șunca de Praga, comercializată în varianta de 1,25 kilograme, este produsul care a ajuns în atenția cumpărătorilor. Prețul afișat pentru această cantitate este de 59,99 lei, iar pentru un kilogram, prețul este de 47,99 lei.

Informația a fost distribuită în mediul online de o persoană care le-a atras atenția celorlalți utilizatori asupra produsului disponibil în magazinele Lidl. Postarea a generat reacții și comentarii, iar oamenii au început să își împărtășească experiențele și impresiile despre șunca de Praga.

Încadrarea produsului în gama de lux a stârnit curiozitatea celor care urmăresc ofertele retailerului german. Pentru unii clienți, posibilitatea de a încerca un produs din această categorie reprezintă un motiv suficient pentru a-l pune pe lista de cumpărături. Alții preferă însă să afle mai întâi ce spun persoanele care l-au cumpărat deja.

Ce spun românii despre șunca de Praga

Comentariile apărute în mediul online arată că părerile consumatorilor sunt împărțite. Unii dintre cei care au încercat produsul au avut o impresie bună și au transmis mesaje pozitive, unul dintre comentarii fiind: „Este foarte bună”.

Pe de altă parte, nu toți cumpărătorii sunt la fel de impresionați. Alți internauți consideră că produsul nu se ridică la nivelul așteptărilor și că există alternative mai gustoase pe piață.

„Nu este extraordinară, sunt altele mai bune”, a fost una dintre opiniile exprimate în discuție.

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