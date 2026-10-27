Cum arată terasa cu șemineu a lui Dorian Popa? Este din sticlă și are un design special

Cum arată terasa cu șemineu a lui Dorian Popa? Este din sticlă și are un design special
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Dorian Popa și-a construit o terasă de iarnă
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Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Dorian Popa este pasionat de imobiliare și de amenajări interioare. Așa că nu s-a putut abține și a făcut încă o modificare importantă la vila în care locuiește. Cum iarna este aproape, acesta și-a construit o terasă specială pentru sezonul rece, cu șemineu. Recent, Dorian Popa le-a arătat și fanilor din mediul online rezultatul.

Dorian Popa locuiește într-o vilă de lux situată în localitatea Domnești din Ilfov, pe care a construit-o și a amenajat-o după bunul plac. După ce și-a construit casa și un cartier întreg, acesta a decis să mai facă încă o investiție. Cel mai recent proiect al lui Dorian Popa este terasa de iarnă cu șemineu. A început construcția în urmă cu o lună, iar acum totul este gata.

Cum arată terasa cu șemineu a lui Dorian Popa

Dorian Popa este cât se poate de mândru de terasa de iarnă pe care și-a construit-o. A investit câteva mii de euro bune, însă a meritat, după cum spune chiar el. Terasa are ieșire direct din casă și este ridicată din riflaje și pereți de sticlă. Dorian Popa a amenajat-o după bunul plac, iar fotoliile și canapelele confortabile tronează spațiul.

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Cum Dorian Popa și-a dorit să își bea cafeluța iarna pe terasă, designul a fost completat și de un șemineu care încălzește perfect spațiul. Recent, întreaga construcție a fost finalizată, iar artistul și-a petrecut această dimineață pe terasă. Dorian Popa a făcut „inaugurarea” și le-a prezentat și fanilor din mediul online rezultatul.

„Vă prezint terasa! În sfârșit… gata!”, a spus Dorian Popa.

Dorian Popa și-a făcut o terasă de iarnă /Foto: Instagram

După cum spuneam, Dorian Popa a devenit pasionat de amenajări interioare, așa că acesta a decis în urmă cu doar câteva luni să își renoveze complet casa. Deși a muncit mult la designul inițial, artistul și-a dorit o nouă schimbare.

Acesta a renovat aproape fiecare colț al locuinței. Dacă până acum interiorul era dominat de nuanțe de alb, Dorian Popa a optat de această dată pentru un decor diferit, bazat pe tonuri de gri, finisaje moderne și un design elegant. Livingul, dormitorul și celelalte încăperi au fost reamenajate, iar fanii au fost surprinși să vadă schimbările făcute.

 

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Foto: Instagram

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