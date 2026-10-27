Câte clase și ce studii are Bianca Iotu de la Insula Iubirii. Nu regretă că a abandonat școala

Câte clase și ce studii are Bianca Iotu de la Insula Iubirii. Nu regretă că a abandonat școala
Ce studii are Bianca Iotu
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Bianca Iotu este una dintre concurentele Insula Iubirii care a atras atenția. Blondina a mers în Thailanda pentru a-și testa relația, însă rapid a ajuns la concluzia că este mai bine ca ea și Remi să o ia pe drumuri separate. Deși povestea de iubire i-o cunoaște acum toată lumea, puțini sunt cei care îi știu povestea de viață. Concurenta Insula Iubirii a crescut în Spania și a decis să își ia viața în propriile mâini destul de repede. Câte clase și ce studii are Bianca Iotu de la Insula Iubirii?

Bianca Iotu a atras atenția la Insula Iubirii, fiind prima dintre concurentele sezonului 10 care a căzut în ispită. A decis că nu mai există nicio șansă în ceea ce îl privește pe partenerul său și s-a bucurat din plin de compania ispitei Narcis.

Biancăi nu i-a fost greu să încheie relația de aproximativ patru ani pe care o avea, căci se pare că aceasta este obișnuită să se descurce singură și provocările vieții nu o sperie.

Câte clase și ce studii are Bianca Iotu de la Insula Iubirii

Bianca Iotu a crescut în Spania, acolo unde a urmat școala generală și liceul. Mai apoi a decis să își continue studiile și a devenit studentă a facultății de Publicitate și Relații cu Publicul. Însă, vorbele unui profesor de la facultate au marcat-o, iar aceasta a decis imediat să își schimbe traseul în viață.

Cum profesorul nu le dădea nicio șansă studenților să reușească în viață, Bianca Iotu a luat problema în propriile mâini. A decis că banii sunt mai importanți, așa că și-a găsit un job de babysiter în Londra și a renunțat la facultate.

Bianca Iotu a renunțat la facultate /Foto: Catură YouTube

Deși planul inițial era să înghețe anul și să își reia studiile după 6 luni petrecute în Londra, Bianca nu s-a mai întors la facultate. A continuat să evolueze în ceea ce privește latura profesională și nu regretă deloc că a renunțat la studii.

„Aveam un profesor acolo care ne zicea că o să fim niște proști cu diplomă și o să lucrăm la Burger King. Eu când am auzit… zic adică eu mă chinui să învăț atâta, cum adică. Și ne-a zis profitați și plecați din țară, mergeți undeva și vedeți-vă de viața voastră.

Bineînțeles că m-am dus acasă, am intrat pe Google și am zis ce știi Bianca să faci? Nimic, decât să ai grijă de copii, adică babysiter, sau am lucrat în bar la mătușa mea. Am zis că nu mă duc chelneriță și am dat de un job de babysiter în Londra. M-am gândit că știu engleză, am ales un loc unde știu că sunt bani, că în Spania nu aveam cum.

Și am zis că mă duc undeva la 6 luni de zile, strâng bani și mă întorc acasă. 15 ani mai târziu, nu m-am mai întors. (…) La facultate am zis că îngheț anul și mă întorc și continui din septembrie. Nu am mai reluat și nu mi-a părut rău niciodată. Mai ales că în Londra am tot crescut și progresat fără ca o persoană să mă întrebe vreodată dacă am o diplomă”, a mărturisit Bianca Iotu, în cadrul podcastului Face to Face.

 

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Melodia pe care Remi Dobre i-a compus-o Biancăi Iotu, înainte să fie „tradus” cu Narcis Bujor la Insula Iubirii: „Îți dau dureri de cap, știu că te-ai săturat”

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