Prognoza meteo azi, 27 octombrie 2026. Ploi puternice și frig în mai multe regiuni ale României

Vremea se răcește în mai multe regiuni ale României, iar ziua de marți, 27 octombrie 2026, aduce ploi extinse, cer predominant noros și temperaturi care vor coborî până la numai 7 grade Celsius în estul Transilvaniei. Potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul 27 octombrie, ora 08:00 – 28 octombrie, ora 08:00, cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în sud-estul țării, unde izolat se pot acumula până la 40 de litri de apă pe metrul pătrat. La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 3–5 centimetri.

Vremea în România

România va avea parte de o zi autentică de toamnă târzie, cu vreme rece și predominant închisă în sudul, estul și centrul țării. Cerul va fi acoperit de nori în cea mai mare parte a intervalului, iar ploile vor apărea temporar în Dobrogea, Muntenia, Moldova, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei.

Cantitățile de precipitații vor ajunge în general la 10–15 litri pe metrul pătrat, însă în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu se vor acumula 20–30 de litri pe metrul pătrat, iar izolat valorile pot atinge 40 de litri.

În celelalte regiuni, vremea nu va înregistra schimbări termice importante, iar înnorările vor fi temporare, cu ploi care vor apărea numai pe suprafețe restrânse. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 17 grade pe litoral, în timp ce minimele nocturne vor fi cuprinse între 3 și 14 grade Celsius.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în estul Munteniei rafalele vor atinge 50–70 km/h. Intensificări temporare vor apărea și în sudul și centrul Moldovei, precum și în Dobrogea, unde vitezele vor ajunge la 40–50 km/h.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, condițiile meteorologice vor fi mai stabile decât în sudul și estul țării, iar temperaturile nu vor înregistra variații importante față de intervalul precedent. Cerul va prezenta înnorări temporare, însă ploile vor apărea numai pe suprafețe restrânse și vor avea, în general, o intensitate redusă.

În Maramureș, Crișana și Banat, perioadele cu cer noros vor alterna cu intervale în care norii se vor mai risipi, iar vântul va sufla predominant slab și moderat. Dimineața și în cursul nopții, în anumite zone joase, se poate forma ceață, fenomen care va reduce temporar vizibilitatea.

Deși nordul și vestul nu vor fi afectate de cele mai importante cantități de precipitații, atmosfera va rămâne specifică sfârșitului de octombrie, cu dimineți răcoroase și temperaturi moderate în timpul zilei.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Sudul și sud-estul României se vor număra printre regiunile în care vremea va fi cea mai neplăcută, deoarece cerul va rămâne predominant noros, iar ploile vor apărea în mai multe reprize. În Muntenia, precipitațiile vor fi prezente pe arii extinse, iar cantitățile de apă vor crește în special în județele din apropierea Dunării.

În Călărași, Ialomița și Giurgiu sunt estimate acumulări de 20–30 de litri pe metrul pătrat, iar izolat acestea pot ajunge la 40 de litri. În estul Munteniei, vântul va avea intensificări importante, cu rafale de 50–70 km/h, accentuând senzația de frig.

Temperaturile vor fi scăzute pentru această perioadă, iar vremea va rămâne închisă în cea mai mare parte a zilei. Ploile persistente și vântul vor crea condiții neplăcute pentru activitățile desfășurate în aer liber, mai ales în localitățile din Bărăgan.

Vremea în Oltenia și sud-vestul României

În Oltenia, vremea va fi predominant închisă, iar ploile vor cuprinde cea mai mare parte a regiunii. Cerul va rămâne noros pentru perioade îndelungate, iar precipitațiile vor apărea temporar, contribuind la menținerea unei atmosfere reci și umede.

Cantitățile de apă se vor situa în general în jurul valorilor de 10–15 litri pe metrul pătrat în zonele în care ploile vor fi mai persistente, fără ca prognoza să indice pentru Oltenia acumulările maxime estimate în sud-estul țării.

Vântul va sufla în general slab și moderat, iar temperaturile vor reflecta răcirea vremii din jumătatea sudică a României. În zonele de deal și în apropierea munților, senzația de frig va fi mai accentuată, mai ales dimineața și seara.

Vremea în estul și nord-estul țării

Moldova va avea parte de cer predominant noros și ploi temporare, iar vremea va rămâne rece în cea mai mare parte a intervalului. Precipitațiile vor afecta mai multe zone ale regiunii, în timp ce vântul se va intensifica temporar în sudul și centrul Moldovei.

Rafalele vor atinge viteze de 40–50 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig, mai ales în localitățile aflate în zone deschise. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 10–15 litri pe metrul pătrat, potrivit estimărilor pentru regiunile afectate de ploi.

În nord-estul țării, temperaturile vor rămâne caracteristice unei perioade reci de toamnă, iar cerul acoperit și umezeala ridicată vor contribui la menținerea unei atmosfere mohorâte. În unele zone, dimineața și noaptea se poate forma ceață.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania, vremea va fi rece și predominant închisă, iar ploile vor afecta cea mai mare parte a regiunii. Temperaturile vor coborî la valori scăzute pentru sfârșitul lunii octombrie, cea mai mică maximă estimată la nivel național fiind de aproximativ 7 grade Celsius în estul Transilvaniei.

În depresiunile intramontane și în zonele mai înalte, atmosfera va fi deosebit de rece, iar umezeala va accentua disconfortul termic. În cursul dimineții și al nopții, ceața poate apărea izolat, în special în zonele joase și în apropierea cursurilor de apă.

La munte, condițiile meteorologice vor deveni mai apropiate de cele specifice începutului de iarnă. La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă nou depus va avea, în general, o grosime de 3–5 centimetri.

În zona montană înaltă, vântul va avea intensificări, cu rafale care vor depăși 60–70 km/h. Asocierea dintre temperaturile scăzute, precipitațiile mixte și vântul puternic poate îngreuna deplasările pe traseele montane expuse.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dobrogea se va afla printre regiunile cele mai afectate de precipitații, iar ploile vor fi prezente temporar pe parcursul intervalului analizat. În județele Tulcea și Constanța, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 de litri pe metrul pătrat, iar izolat pot fi înregistrate acumulări de până la 40 de litri.

Cerul va fi predominant noros, iar vântul va sufla temporar cu intensificări de 40–50 km/h, accentuând disconfortul creat de umezeală. În zonele de coastă, vremea va avea un aspect instabil, cu perioade ploioase și rafale mai puternice.

Cu toate acestea, litoralul va înregistra cele mai ridicate temperaturi maxime din țară, care pot ajunge la 17 grade Celsius. Valorile termice relativ mai ridicate nu vor fi însă însoțite de vreme însorită, deoarece norii și precipitațiile vor domina atmosfera.

Vremea în București

În Capitală, ziua de marți, 27 octombrie 2026, va aduce vreme închisă, cer noros și ploi temporare, care se vor manifesta atât pe parcursul zilei, cât și în intervalul nocturn.

Potrivit prognozei meteorologice, cantitățile de precipitații acumulate în București pe parcursul celor 24 de ore vor fi, în general, de 15–20 de litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificările importante estimate pentru estul Munteniei.

Temperatura maximă va ajunge la 11–12 grade Celsius, în timp ce minima din noaptea de marți spre miercuri se va situa în jurul valorii de 8 grade. Bucureștenii vor avea parte, astfel, de o zi răcoroasă și umedă, în care umbrelele și îmbrăcămintea adecvată vremii de toamnă vor fi necesare.

Vremea în marile orașe din România

Cluj-Napoca: În municipiul Cluj-Napoca, vremea va fi predominant închisă, iar ploile vor apărea temporar, în concordanță cu evoluția meteorologică estimată pentru cea mai mare parte a Transilvaniei. Atmosfera va fi răcoroasă, cu perioade de umezeală accentuată, în timp ce vântul va sufla în general slab și moderat. Temperaturile vor rămâne la valori specifice unei zile reci de sfârșit de octombrie.

Timișoara: Locuitorii din Timișoara vor avea parte de o vreme relativ mai stabilă decât în sudul și estul României, deoarece în Banat sunt așteptate înnorări temporare și ploi numai pe suprafețe restrânse. Nu sunt anticipate variații termice importante, iar vântul va sufla predominant slab și moderat. În prima parte a zilei, condițiile atmosferice pot favoriza apariția ceții în unele zone.

Iași: În municipiul Iași, cerul va fi predominant noros, iar ploile vor apărea temporar, pe fondul vremii reci care va caracteriza Moldova. Vântul va sufla slab și moderat, cu posibile intensificări în regiune, iar umezeala și lipsa soarelui vor accentua senzația de frig. Temperaturile vor fi scăzute, iar atmosfera va rămâne mohorâtă pe parcursul intervalului.

Craiova: În Craiova, vremea va fi închisă și răcoroasă, iar ploile vor apărea temporar, în condițiile în care precipitațiile vor afecta cea mai mare parte a Olteniei. Cerul va rămâne acoperit pentru perioade îndelungate, iar vântul va sufla în general slab și moderat. Temperaturile vor reflecta răcirea vremii din sudul țării, cu o atmosferă umedă pe parcursul zilei.

Constanța: La Constanța, vremea va fi ploioasă și vântoasă, iar județul se numără printre zonele în care sunt estimate cantități importante de precipitații, de 20–30 de litri pe metrul pătrat și izolat până la 40 de litri. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 40–50 km/h. Pe litoral, temperaturile maxime pot atinge 17 grade Celsius, aceasta fiind cea mai ridicată valoare indicată de prognoza națională.

Brașov: În Brașov, vremea va fi rece și predominant închisă, cu ploi temporare și o atmosferă umedă. În zona montană din apropiere, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 3–5 centimetri. În masivele înalte, vântul va avea intensificări importante, cu rafale de peste 60–70 km/h.

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