Ceața dă peste cap traficul în București și în alte trei județe. Avertismentul transmis de MAI

Ceața dă peste cap traficul în București și în alte trei județe. Avertismentul transmis de MAI
Trafic îngreunat din cauza ceții, în București și în alte trei județe din țară / Sursa foto: Pexels
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Ceața îngreunează circulația rutieră în București și în alte trei județe. Șoferii sunt nevoiți să manifeste prudență sporită din cauza vizibilității reduse. Ministerul Afacerilor Interne a emis un avertisment pentru conducătorii auto și le recomandă să reducă viteza în funcție de condițiile de drum, să folosească în mod corespunzător luminile autovehiculelor și să păstreze o distanță suficientă față de mașinile din față, pentru a preveni accidentele rutiere.

Probleme în trafic au fost semnalate și în județele Botoșani, Neamț și Suceava, precum și pe Centura București, unde ceața reduce vizibilitatea. Situația este complicată pe DN 6, între Ghimpați și Prunaru, în județul Giurgiu, unde circulația a fost blocată. În acest context, meteorologii au emis o avertizare nowcasting de cod galben de ceață, valabilă în zonele vizate.

Circulația a fost blocată pe DN 6, în județul Giurgiu

Traficul pe DN 6, pe segmentul dintre Ghimpați și Prunaru, din județul Giurgiu, a fost oprit în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Afacerilor Interne. În urma impactului, două persoane au suferit răni ușoare și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

„Trafic blocat pe DN 6 Ghimpați – Prunaru, județul Giurgiu. În acest moment, circulația este oprită pe ambele sensuri pe DN 6 Ghimpați – Prunaru, lângă localitatea Naipu, județul Giurgiu, după o coliziune între două autoturisme. Două persoane, cu răni ușoare, au fost transportate la spital”, a transmis MAI în mediul online.

Vizbilitate redusă din cauza ceții / Sursa foto: Pexels

Ceața îngreunează traficul în Capitală și în trei județe

Șoferii care circulă pe Centura Capitalei trebuie să fie atenți, întrucât ceața poate reduce distanța de vizibilitate până la 50–100 de metri pe anumite porțiuni de drum.

Situația este similară în județele Botoșani, Neamț și Suceava, unde vizibilitatea poate coborî sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri. În celelalte regiuni ale țării, carosabilul este umed pe anumite sectoare, ceea ce impune atenție sporită la volan.

„Pe autostrada A0 Centura București, între km 75 și 100, ceața scade vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe anumite segmente între 50 și 100 de metri. Ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, și pe mai multe drumuri din județele Botoșani, Neamț și Suceava. La nivel național se circulă pe un carosabil parțial umed, iar traficul este scăzut”, se mai arată în mesajul Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru a preveni accidentele în condiții de vizibilitate redusă, Ministerul Afacerilor Interne le cere conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, să utilizeze corespunzător farurile și să păstreze un spațiu suficient față de vehiculul din față.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite manevrele riscante de depășire. Autoritățile atrag atenția și asupra pericolului reprezentat de opririle nejustificate pe partea carosabilă sau pe banda de urgență a autostrăzilor.

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