Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza: Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România

Iarna pare să își intre în drepturi mai devreme în stațiunile montane din România, dacă este să ne luăm după cea mai recentă prognoză publicată de meteorologii de la EaseWeather. Datele afișate pentru luna noiembrie indică o perioadă neobișnuit de lungă cu temperaturi scăzute și precipitații sub formă de ninsoare în Predeal, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice de pe Valea Prahovei.

Potrivit prognozei prezentate pentru această localitate, începând cu data de 16 noiembrie și până la finalul lunii, pe 30 noiembrie, sunt indicate zilnic condiții asociate ninsorilor. Intervalul cuprinde 15 zile consecutive, în care temperaturile minime afișate variază între 0 și 9 grade Celsius. Cele mai scăzute valori apar spre sfârșitul lunii, când termometrele ar urma să indice temperaturi apropiate de pragul înghețului.

Predeal, sub semnul ninsorilor în a doua jumătate a lunii noiembrie

Calendarul meteorologic publicat de EaseWeather arată o schimbare a condițiilor meteo începând de la jumătatea lunii. Dacă în primele două săptămâni ale lunii noiembrie sunt indicate alternanțe între precipitații, perioade cu cer noros și intervale cu temperaturi de până la 10 grade Celsius, începând cu 16 noiembrie, prognoza afișează simboluri de ninsoare pentru fiecare zi rămasă din lună.

Pe 16 noiembrie, temperatura indicată este de 6 grade Celsius, iar în ziua următoare valoarea urcă la 9 grade. Ulterior, temperaturile oscilează, fără să dispară însă simbolurile care sugerează precipitații sub formă de ninsoare. Pe 18 noiembrie sunt afișate 5 grade, pe 19 noiembrie, 2 grade, iar pe 20 noiembrie, 6 grade Celsius.

Spre finalul lunii, valorile prezentate devin și mai scăzute. Pentru 22 noiembrie sunt indicate 5 grade Celsius, pe 23 noiembrie apar 3 grade, iar pe 24 și 25 noiembrie sunt prognozate câte 4 grade. Pe 26 noiembrie, temperatura rămâne tot la 4 grade Celsius, în timp ce pe 27 noiembrie este afișată o valoare de 0 grade. Ultimele zile ale lunii ar urma să aducă temperaturi de 3 grade pe 28 noiembrie și de 2 grade Celsius atât pe 29, cât și pe 30 noiembrie.

Ce se întâmplă în Sinaia și Azuga

Predealul nu este singura localitate de pe Valea Prahovei în care vremea de iarnă atrage atenția în această perioadă a anului. Sinaia și Azuga se numără, de asemenea, printre stațiunile montane în care temperaturile scăzute și eventualele precipitații de sezon pot influența condițiile de deplasare și activitățile turistice.

Cele trei localități se află într-o zonă montană în care vremea se poate schimba rapid, iar diferențele de altitudine pot determina variații importante ale temperaturilor și ale tipului de precipitații. În astfel de condiții, apariția ninsorilor poate fi însoțită de depuneri de zăpadă în zonele mai înalte, dar și de carosabil umed sau alunecos pe anumite sectoare de drum.

Pentru turiștii care și-au planificat deja o escapadă la munte în a doua jumătate a lunii noiembrie, evoluția vremii ar putea deveni un factor important în organizarea călătoriei. Echiparea corespunzătoare a mașinii pentru sezonul rece, verificarea condițiilor de circulație și consultarea avertizărilor meteorologice înainte de plecare sunt măsuri utile în cazul unor episoade de vreme rece.

SURSA FOTO: Easeweather

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