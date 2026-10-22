Avertizare ANM: grindină și rafale de vânt de 70 km/h în România. Care sunt zonele vizate

Avertizare ANM: grindină și rafale de vânt de 70 km/h în România. Care sunt zonele vizate
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele două zile/ sursă foto: social media
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de vreme instabilă, rafale de vânt, ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni ale țării. Atenționarea meteorologică intră în vigoare de joi, 22 octombrie și este valabilă până vineri, 23 octombrie. 

În acest interval sunt prognozate ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului și, izolat, descărcări electrice și grindină de mici dimenisuni. În perioada 22 octombrie, ora 10:00 – 23 octombrie, ora 21:00, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar pe parcursul zilei de vineri în jumătatea de est. Precipitațiile și vântul puternic vor afecta diferite zone ale țării, iar cantitățile de apă pot deveni semnificative, în special în anumite regiuni montane și în sud-estul teritoriului.

Pe lângă precipitații, prognoza meteo indică și intensificări temporare ale vântului care se vor manifesta pe aerii restrânse, în special în centrul și vestul țării. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 40-50 km/h, iar la munte, la altitudini mari, viteza vântului poate depăși 70 km/h.

ANM: ploi, vânt și grindină în aproape toată țara

În intervale scurte de timp vor fi descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Prin acumulare, se vor strânge cantități de apă de 10-20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp, în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali. Vineri, în Muntenia, Dobrogea, în sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.

În București, vremea trece printr-un proces de răcire. Cerul va avea înnorări și va ploua moderat cantitativ – cantități de apă de 5-8 l/mp. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar cea minimă de 10-11 grade Celsius. ANM anunță că vântul va sufla slab și moderat, iar dimineața și seara vor fi condiții de ceață. Informarea meteorologică rămâne valabilă până pe 23 noiembrie, ora 10:00.

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