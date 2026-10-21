ANM a modificat prognoza meteo! Avertizare de ploi și vijelii în România: ce zone sunt vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă informare meteorologică. Specialiștii au anunțat că vor fi prezente ploi și intensificări ale vântului, începând de miercuri, 21 octombrie, până vineri, 23 octombrie. Precipitațiile se vor extinde treptat în cea mai mare parte a țării.

Meteorologii au emis o atenționare de cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin și Timiș. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că de miercuri, 21 octombrie, de la ora 10:00 până vineri, 23 octombrie, ora 10:00 vor fi în cea mai mare parte a țării ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului. De asemenea, în zonele montane cantitățile de apă pot depăși izolat 30-35 l/mp.

ANM a modificat prognoza meteo

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, miercuri, 21 octombrie, vântul va avea intensificări, astfel că va bate cu putere în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

Pe de altă parte, joi, 22 octombrie, rafalele se vor simți local, în special în estul, centrul și vestul țării. Vitezele vântului vor atinge, în general, 40-50 km/h, dar pe crestele montane rafalele vor depăși 70 km/h.

Ploi în mare parte a țării

Specialiștii în meteorologie au anunțat că, începând din noaptea de miercuri spre joi, ploile se vor extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și, local, în Muntenia. Mai mult decât atât, joi, 22 octombrie, precipitațiile vor cuprinde mare parte din țară. Un alt aspect important de menționat este că ploile vor avea și caracter de aversă, iar izolat vor fi însoțite de descărcări electrice și grindină.

De asemenea, cele mai semnificative cantități de apă sunt așteptate în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali. În aceste zone, se vor acumula 10-20 l/mp, iar izolat valorile vor depăși 30-35 l/mp.

Cum va fi vremea joi în București

Joi, 22 octombrie, bucureștenii vor avea parte de o vreme deosebit de caldă pentru o zi de toamnă. Temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius. Vremea se va menține mai blândă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil însă în primele ore ale zilei și, cu probabilitate ridicată, în timpul nopții se vor forma nori joși și ceață. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între 9 și 10 grade Celsius.

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