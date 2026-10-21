Prognoza meteo azi, 21 octombrie 2026. Toamna se transformă în vară pentru o zi! 26 de grade în România, dar meteorologii avertizează asupra vântului puternic

România se pregătește pentru o zi neobișnuit de caldă, miercuri, 21 octombrie 2026, când temperaturile vor crește în toate regiunile, iar în unele zone vremea va semăna mai degrabă cu începutul lunii septembrie decât cu sfârșitul toamnei. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), maximele vor ajunge până la 26 de grade în Banat și Crișana, iar în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării valorile termice vor depăși mediile multianuale cu 6–8 grade. Încălzirea spectaculoasă vine însă la pachet cu ploi în mai multe regiuni, rafale de vânt care pot depăși 80 km/h în Banat și episoade de ceață în sudul, estul și centrul României. În București vor fi până la 22 de grade, iar în orașe precum Timișoara, Cluj-Napoca și Craiova temperaturile vor fi deosebit de plăcute pentru această perioadă.

Vremea în România

Vremea se va încălzi în toate regiunile țării, iar valorile termice vor fi mai ridicate decât cele înregistrate în intervalul precedent. Cele mai mari abateri față de temperaturile normale pentru această perioadă vor apărea în vestul, nord-vestul și în unele zone din centrul României, unde meteorologii estimează diferențe de aproximativ 6–8 grade peste mediile multianuale.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în unele zone din Moldova și 26 de grade în Banat și Crișana, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor ajunge la 15 grade pe litoral și în Dealurile de Vest.

Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a zilei, însă în timpul nopții înnorările se vor accentua în jumătatea vestică a țării. Ploile vor apărea temporar în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, iar izolat vor fi posibile și în Maramureș și Muntenia.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2–8 litri pe metru pătrat, însă în anumite zone pot depăși 10–15 litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări importante în Banat și la munte, în timp ce ceața și norii joși vor afecta local sudul, estul și centrul țării, în special dimineața și noaptea.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Vestul și nord-vestul României vor fi cele mai calde regiuni ale țării miercuri, 21 octombrie, când temperaturile vor depăși considerabil valorile obișnuite pentru această perioadă. În Banat și Crișana, maximele vor ajunge până la 26 de grade, iar diferențele față de mediile multianuale vor fi de aproximativ 6–8 grade.

În ciuda temperaturilor ridicate, vremea va deveni instabilă în vestul țării, deoarece ploile își vor face apariția temporar, mai ales în a doua parte a intervalului. Vântul va reprezenta principalul fenomen meteorologic de urmărit în Banat, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h și vor putea depăși izolat 80 km/h.

În Crișana, vremea va fi la fel de caldă pentru această perioadă, însă înnorările și precipitațiile vor deveni mai frecvente în timpul nopții. În Maramureș, temperaturile vor crește, iar ploile vor apărea doar izolat, fără să fie prognozate precipitații extinse.

Vremea în sudul și sud-estul României

În Muntenia, vremea va rămâne caldă pentru a doua jumătate a lunii octombrie, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât în zilele precedente. Cerul va avea un aspect variabil, iar precipitațiile vor apărea doar izolat, astfel că cea mai mare parte a regiunii va avea condiții relativ favorabile pentru activitățile în aer liber.

Principala problemă o va reprezenta ceața, care se va forma pe alocuri în primele ore ale dimineții și va putea reapărea în timpul nopții. În anumite zone, aceasta va fi însoțită de nori joși și burniță, ceea ce poate reduce temporar vizibilitatea, mai ales pe drumurile din apropierea cursurilor de apă și în zonele joase.

În sudul țării, temperaturile vor fi în general plăcute în timpul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificările puternice anunțate pentru Banat și zona montană.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia va avea parte de o zi caldă, cu temperaturi mai ridicate decât în intervalul precedent, însă vremea nu va fi lipsită de precipitații. Meteorologii anunță ploi temporare în regiune, iar în timpul nopții înnorările vor deveni mai accentuate.

În Oltenia, cantitățile de precipitații vor fi în general de 2–8 litri pe metru pătrat, însă izolat pot depăși 10–15 litri pe metru pătrat. Ploile nu vor afecta neapărat toate localitățile în același timp, iar unele zone vor avea și intervale cu cer variabil.

În apropierea Carpaților Meridionali, vântul va deveni mai puternic la altitudini mari, unde rafalele vor putea atinge 50–70 km/h. În restul regiunii, vântul va sufla în general slab și moderat.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, temperaturile vor crește față de intervalul precedent, însă regiunea va rămâne una dintre cele mai răcoroase din România. În anumite zone, maximele se vor situa în jurul valorii de 15 grade, în timp ce în alte localități vremea va fi mai blândă.

Cerul va fi variabil, iar precipitațiile nu vor avea caracter extins. În schimb, în primele ore ale zilei și în timpul nopții, pe alocuri se vor forma ceață și nori joși, care pot fi însoțiți izolat de burniță.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante prognozate pentru cea mai mare parte a regiunii. Diferențele de temperatură față de vestul țării vor rămâne semnificative, deoarece în Banat și Crișana maximele vor putea fi cu mai multe grade peste cele din Moldova.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Centrul României va beneficia de o încălzire importantă, iar în unele zone din Transilvania temperaturile vor depăși cu aproximativ 6–8 grade mediile multianuale. Cu toate acestea, vremea va deveni schimbătoare, deoarece ploile vor apărea temporar în cea mai mare parte a regiunii.

În depresiunile din estul Transilvaniei, temperaturile minime vor coborî până la 3 grade, cele mai scăzute valori prognozate la nivel național pentru acest interval. Dimineața și noaptea, ceața și norii joși vor apărea pe alocuri, mai ales în zonele depresionare.

În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vântul va avea rafale de 50–70 km/h, iar intensificări sunt posibile izolat și în celelalte masive montane. Turiștii care intenționează să parcurgă trasee la altitudine trebuie să țină cont de vântul puternic și de schimbările rapide ale condițiilor meteorologice.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

Dobrogea va avea parte de o zi relativ caldă pentru această perioadă, cu un cer variabil și fără precipitații extinse prognozate. Temperaturile vor fi plăcute în timpul zilei, iar influența Mării Negre va contribui la menținerea unor valori nocturne mai ridicate decât în multe dintre regiunile interioare ale țării.

Dimineața și în timpul nopții sunt posibile episoade de ceață sau nori joși, izolat însoțite de burniță. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificările importante anunțate pentru vestul României.

Deși sezonul estival s-a încheiat, temperaturile relativ blânde vor permite plimbările pe faleză și activitățile în aer liber, mai ales în intervalele în care cerul va fi variabil și vizibilitatea bună.

Vremea în București

Bucureștenii vor avea parte de o zi caldă pentru sfârșitul lunii octombrie, cu temperaturi maxime cuprinse între 20 și 22 de grade. Vremea se va menține astfel mai blândă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, iar orele amiezii vor aduce condiții plăcute pentru plimbări și alte activități în aer liber.

Cerul va fi variabil, însă în primele ore ale zilei și, cu probabilitate ridicată, în timpul nopții, se vor forma nori joși și ceață. Aceste fenomene pot reduce temporar vizibilitatea, mai ales în zonele periferice și pe drumurile din apropierea Capitalei.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă se va situa între 9 și 10 grade. Deși după-amiaza va fi caldă, răcirea din timpul nopții va fi resimțită, în special în zonele mai puțin urbanizate.

Vremea în marile orașe din România

Cluj-Napoca: 21°C maxima, 6°C minima. Locuitorii municipiului Cluj-Napoca vor avea parte de o zi caldă pentru această perioadă, cu temperaturi care vor urca până la aproximativ 21 de grade. Cerul va fi variabil, însă în regiune sunt așteptate înnorări și ploi temporare, mai ales în a doua parte a intervalului. Noaptea, temperatura va coborî spre 6 grade, astfel că diferența dintre valorile diurne și cele nocturne va fi considerabilă.

Timișoara: 23°C maxima, 10°C minima. Timișoara va fi unul dintre cele mai calde orașe dintre cele analizate, cu o temperatură maximă de aproximativ 23 de grade. Vremea va fi neobișnuit de blândă pentru sfârșitul lunii octombrie, însă în Banat sunt prognozate ploi temporare și intensificări ale vântului, care pot deveni puternice în anumite zone ale regiunii. Minima nocturnă va coborî spre 10 grade.

Iași: 19°C maxima, 8°C minima. La Iași, vremea se va încălzi, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 19 grade. Cerul va fi variabil, iar dimineața și noaptea sunt posibile episoade de ceață sau nori joși. Temperatura minimă va coborî spre 8 grade, astfel că atmosfera va deveni răcoroasă după apusul soarelui.

Craiova: 22°C maxima, 9°C minima. În Craiova, vremea va fi caldă pentru această perioadă, cu o maximă de aproximativ 22 de grade și o minimă de 9 grade. Deși ziua va aduce temperaturi plăcute, în Oltenia sunt prognozate ploi temporare, iar înnorările vor deveni mai accentuate în cursul nopții. Vântul va sufla, în general, slab și moderat.

Constanța: 19°C maxima, 13°C minima. La malul Mării Negre, vremea va rămâne relativ blândă, cu o temperatură maximă de aproximativ 19 grade și o minimă de 13 grade. Cerul va fi variabil, iar dimineața și noaptea sunt posibile episoade de ceață sau nebulozitate joasă. Temperaturile nocturne vor fi mai ridicate decât în multe orașe din interiorul țării.

Brașov:19°C maxima, 8°C minima. În Brașov, temperaturile vor crește, iar maxima va ajunge la aproximativ 19 grade. Minima nocturnă va coborî spre 8 grade, în timp ce în zonele depresionare din estul Transilvaniei se pot înregistra valori mult mai scăzute. În apropierea masivelor montane, vântul va avea intensificări, iar vremea va deveni schimbătoare.

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