ANM a emis cod galben de vânt puternic și ninsori. Zonele afectate de avertizare

ANM a emis cod galben de vânt puternic și ninsori. Zonele afectate de avertizare
Cod galben/ sursa foto: colaj CANCAN
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Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarea perioadă. Specialiștii au emis un cod galben de vânt puternic în mai multe județe din țară. În plus, în anumite zone sunt așteptate ninsori. 

Vremea se schimbă radical în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi însemnate cantitativ, rafale de vânt până la 90 km/h și ninsori la munte. Stratul de zăpadă ar putea atinge 20 de centimetri. De asemenea, Moldova și Dobrogea au intrat sub avertizare de cod galben de vânt puternic, până marți dimineață. În Capitală, va ploua în continuare, dar termometrele vor arăta valori de maximum 19 grade Celsius.

Cod galben de vânt puternic

Începând de duminică, 18 octombrie, ora 10:00, până marți, 20 octombrie, ora 02:00, în Moldova și Dobrogea, vântul va avea intensifări temporare, cu viteze de 45-60 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil de duminică, ora 21:00, până luni, 19 octombrie, ora 21:00. În acest interval, vântul va avea intensificări cu viteze de la 50 până la 70 km/h.

În București, temperaturile cresc treptat, însă zilele următoare va ploua în continuare. Temperatura maximă va fi de 16-17 grade Celsius, iar minima de 8-9 grade Celsius.

Cerul va fi temporar noros, în special seara și noaptea, atunci când se vor instala precipitațiile slabe. Cantitățile de apă ar urma să fie de 1-3 l/mp. De luni și până marți, valorile termice urcă până la 19 grade Celsius, cerul va avea înnorări și va ploua slab.

Vreme ploioasă: Sursa foto: Pexels

ANM anunță ninsori

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70-90 km/h. La altitudini mari, mai ales de peste 2.000 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

De asemenea, în estul Carpaților Meridionali, în masivele Bucegi și Făgăraș, se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 10-20 de centimetri pe parcursul intervalului, conform meteorologilor. Pe de altă parte, va ploua în zona Moldovei și a Dobrogei, jumătatea de est a Munteniei și a Transilvaniei. În aceste zone, cantitățile de apă acumulate vor fi în jur de 10-20 l/mp, iar izolat vor depăși 30-35 l/mp.

VEZI ȘI: Prognoza ANM dă peste cap așteptările! Cum va fi vremea până în noiembrie

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