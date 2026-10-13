Prognoza ANM dă peste cap așteptările! Cum va fi vremea până în noiembrie

România se pregătește pentru o perioadă cu temperaturi mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului. Toamna își face simțită prezența în toate regiunile țării, iar valorile termice vor rămâne sub mediile climatologice în cea mai mare parte a intervalului analizat. Potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), pentru perioada 12 octombrie – 9 noiembrie 2026 sunt așteptate mai multe săptămâni cu vreme rece, în timp ce regimul precipitațiilor va avea evoluții diferite de la o regiune la alta.

Prima parte a intervalului va aduce cele mai importante contraste în ceea ce privește ploile. În sud-estul țării sunt estimate cantități de apă peste cele obișnuite, în timp ce alte zone vor avea parte de precipitații mai puține decât ar fi normal. Ulterior, situația se va echilibra treptat, iar cantitățile de precipitații vor ajunge, în general, în apropierea valorilor specifice perioadei.

Spre finalul intervalului analizat, temperaturile vor începe să se apropie de normalul calendaristic, iar începutul lunii noiembrie ar putea aduce condiții termice caracteristice acestei perioade de toamnă.

Vreme rece în prima jumătate a lunii octombrie. Sudul și vestul țării, printre regiunile vizate de răcire

În perioada 12–19 octombrie, temperaturile medii vor coborî sub valorile obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie în cea mai mare parte a țării. Răcirea va fi mai pronunțată în regiunile vestice, unde aerul rece va determina o abatere mai accentuată de la mediile climatologice. Și în sudul României, pe anumite suprafețe, temperaturile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei.

Schimbarea regimului termic va marca începutul unei perioade în care vremea va avea un caracter mai rece decât cel întâlnit în mod normal la această dată. Astfel, temperaturile nu vor reuși să atingă în mod constant valorile considerate obișnuite pentru această etapă a toamnei.

În privința precipitațiilor, prima săptămână a prognozei va aduce diferențe semnificative între regiunile țării. Sud-estul României se va afla sub influența unui regim pluviometric excedentar, ceea ce înseamnă că sunt estimate cantități de precipitații mai mari decât cele normale pentru intervalul respectiv.

În schimb, în celelalte zone ale țării, meteorologii estimează un deficit de precipitații. Prin urmare, ploile nu vor fi repartizate uniform la nivel național, iar evoluția vremii va depinde în mare măsură de regiunea în care se află fiecare localitate.

19–26 octombrie: temperaturile rămân sub normalul perioadei în toată țara

A doua săptămână analizată de meteorologi nu aduce o revenire semnificativă a temperaturilor. În intervalul 19–26 octombrie, mediile termice vor continua să se situeze ușor sub valorile normale pentru această perioadă, de această dată pe întreg teritoriul României.

Estimările indică, așadar, menținerea unui regim termic mai rece decât cel obișnuit, fără ca o anumită regiune a țării să fie exceptată de la această tendință. Răcirea va continua să caracterizeze vremea de la nivel național, chiar dacă abaterile față de normalul climatologic vor fi, în general, moderate.

Situația precipitațiilor va fi însă diferită față de cea din săptămâna precedentă. Cantitățile de apă estimate pentru intervalul 19–26 octombrie se vor apropia de valorile normale în majoritatea regiunilor. Această evoluție sugerează o diminuare a contrastelor pluviometrice dintre diferitele zone ale țării.

După începutul intervalului, marcat de diferențe importante între sud-est și restul teritoriului, regimul precipitațiilor va deveni mai echilibrat. Cu toate acestea, temperaturile vor rămâne principalul element distinctiv al prognozei, prin menținerea valorilor sub mediile specifice celei de-a doua jumătăți a lunii octombrie.

Finalul lunii octombrie vine cu temperaturi mai mici decât cele obișnuite

În perioada 26 octombrie – 2 noiembrie, vremea va continua să fie mai rece decât în mod normal pentru această etapă a anului. Potrivit estimărilor ANM, temperaturile medii vor înregistra valori ușor sub mediile climatologice în toate regiunile României.

Astfel, nici trecerea de la octombrie la noiembrie nu va fi însoțită de o încălzire consistentă. Regimul termic va rămâne caracterizat de valori modeste, iar tendința de răcire observată în săptămânile anterioare se va menține până la începutul ultimei părți a intervalului analizat.

În ceea ce privește precipitațiile, prognoza nu indică abateri importante de la normalul perioadei. Cantitățile de apă estimate pentru sfârșitul lunii octombrie și primele zile din noiembrie vor fi apropiate de valorile climatologice în cea mai mare parte a țării.

Prin urmare, intervalul 26 octombrie – 2 noiembrie va fi caracterizat de temperaturi mai mici decât cele obișnuite, în timp ce ploile vor avea, în general, o evoluție apropiată de cea specifică acestei perioade din an.

CITEȘTE ȘI: Se strică vremea în România! ANM anunță cod galben de ploi torențiale, vânt și temperaturi scăzute. Zonele vizate

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în România