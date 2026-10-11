Se strică vremea în România! ANM anunță cod galben de ploi torențiale, vânt și temperaturi scăzute. Zonele vizate

Meteorologii au emis o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă începând de luni, 12 octombrie, ora 10:00, până marți, 13 octombrie, la ora 10:00. Fenomenele vizate vor afecta cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și zona Carpaților de Curbură, unde sunt așteptate precipitații abundente și acumulări importante de apă într-un interval relativ scurt.

Potrivit prognozei, în regiunile aflate sub avertizare se vor înregistra cantități de apă de 20 până la 30 de litri pe metru pătrat, iar local valorile pot ajunge la 40-50 de litri pe metru pătrat. Specialiștii atrag atenția că ploile vor avea caracter persistent, iar pe arii restrânse se pot produce acumulări rapide de apă.

Se strică vremea în România

În același timp, Administrația Națională de Meteorologie a emis și o informare de vreme rea valabilă până marți dimineață, care vizează întreaga țară. Astfel, temporar va ploua în toate regiunile, iar de duminică precipitațiile se vor extinde treptat dinspre vest, urmând să cuprindă mare parte din teritoriul României. Luni, ploile se vor concentra în special în jumătatea de sud-est a țării.

Precipitațiile vor avea pe alocuri caracter de aversă și pot fi însoțite de descărcări electrice. În zonele montane situate la peste 1.500 de metri altitudine, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, semn al schimbării accentuate a vremii. Cantitățile de apă estimate la nivel național vor fi, în general, de 15-20 de litri pe metru pătrat, însă local pot depăși pragul de 30 de litri pe metru pătrat.

Vântul va avea intensificări temporare în mai multe regiuni ale țării. Rafalele vor atinge frecvent 45-50 km/h în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, în special în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, vântul va sufla cu putere, iar la altitudini mari sunt prognozate rafale de 70 până la 90 km/h.

Odată cu instalarea precipitațiilor, temperaturile vor intra pe un trend descendent. Răcirea vremii va fi resimțită încă de duminică în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării, iar de luni procesul se va extinde în toate regiunile. Diferențele termice vor fi semnificative față de valorile ridicate înregistrate la finalul săptămânii.

ANM anunță cod galben de ploi torențiale, vânt și temperaturi scăzute

În București, vremea se va menține plăcută pe parcursul zilei de duminică, cu cer mai mult senin și temperaturi mult peste normalul perioadei. Spre seară însă, nebulozitatea se va accentua, iar ploile își vor face apariția treptat. Cantitățile de apă estimate pentru intervalul nocturn sunt cuprinse între 3 și 6 litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va urca până la 28-29 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 13 și 14 grade.

Schimbarea de vreme va fi evidentă în Capitală în cursul zilei de luni. Cerul va rămâne acoperit, iar ploile vor cădea în cea mai mare parte a intervalului. Sunt așteptate și averse, iar cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 20-30 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare care pot aduce rafale de aproximativ 45 km/h. Temperaturile vor coborî accentuat, maxima urmând să atingă doar 15-16 grade Celsius, iar minima să se situeze între 9 și 10 grade.

Pentru municipiul București, în intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00, va fi în vigoare aceeași atenționare Cod galben pentru ploi însemnate cantitativ, în contextul unui episod de vreme rece și instabilă care va afecta întreaga zonă de sud a țării.

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