Procurorii efectuează miercuri 45 de percheziții domiciliare în București și în alte șase județe, într-un dosar care vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, șantaj, camătă și proxenetism. Aproximativ 40 de persoane urmează să fie conduse la audieri.

Anchetatorii susțin că membrii grupării au obținut venituri prin exercitarea de presiuni asupra unor interpreți de manele și muzică lăutărească, prin perceperea unor taxe de protecție, prin exploatarea sexuală a unor victime și prin acordarea de împrumuturi cu dobândă fără autorizație.

40 de persoane, vizate de anchetă

Printre persoanele vizate de dosar se află frații Nuțu și Sile Cămătaru. De asemenea, pe lista celor cercetați se află Vasile Daniel Balint, cunoscut drept Dani al lui Sile, Nuțu Mario Balint, Dan Emanuel Daniel, cunoscut ca Manu Bombardierul, Cezar Petcu, Vladimir Florin Șpac, Radu Giovani Țuțu, Mohamed Ionescu și Giani Laurențiu Nedelcu.

Potrivit anchetei, membrii grupării ar fi urmărit obținerea unor importante sume de bani prin preluarea controlului asupra activității profesionale a unor interpreți de manele și muzică lăutărească, folosind intimidări, constrângeri morale și amenințări cu acte de violență.

Anchetatorii susțin că gruparea solicita așa-numite taxe de protecție, sub pretextul furnizării unor servicii de pază.

Interpreți cunoscuți, incluși în dosar ca persoane vătămate

Printre artiștii menționați în anchetă se află Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju, Cocoș de Călărași și Lele.

„Membrii grupurilor infracționale au exercitat presiuni și acțiuni de constrângere pentru a-i determina să accepte condițiile impuse și pentru a-i împiedica să colaboreze cu organizatori concurenți. În acțiunile lor, suspecții au valorificat autoritatea și reputația unuia dintre lideri, cunoscut la nivel național pentru antecedentele sale infracționale și pentru mediatizarea unor fapte săvârșite cu violență. Teama generată de asocierea celorlalți membri cu acesta era folosită ca mijloc de intimidare a artiștilor și a persoanelor care intermediau contractarea acestora”, se arată în comunicatul DIICOT.

Potrivit procurorilor, liderii grupării și-ar fi plasat „locotenenții” în apropierea artiștilor, cu scopul de a le monitoriza activitatea, de a menține contactul permanent cu aceștia și de a verifica respectarea dispozițiilor privind participarea la evenimente.

Conform anchetei, în sezonul estival din 2026, mai mulți interpreți de muzică lăutărească au fost constrânși prin amenințări cu acte de violență să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival, considerate concurente activităților desfășurate în cluburile controlate de grupare.

Totodată, presiuni ar fi fost exercitate și asupra unor persoane care intenționau să intermedieze contractarea artiștilor.

Procurorii reclamă încercarea de monopolizare a pieței

Anchetatorii susțin că membrii grupării au urmărit obținerea controlului asupra acestui segment de activitate și au impus anumite condiții interpreților.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste, suspecții condiționau participarea unor artiști la anumite spectacole de acceptarea obligației de a presta gratuit în cadrul evenimentelor organizate în cluburile aflate sub controlul grupului infracțional. De asemenea, prin acte repetate de constrângere psihică, amenințări cu violențe și intimidări, coordonatorii grupurilor au determinat una dintre persoanele vătămate să presteze servicii muzicale în beneficiul acestora, în condițiile stabilite unilateral, fără a primi vreo remunerație sau în schimbul unor onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obișnuit pentru prestații similare”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Acuzații de proxenetism și camătă

În același dosar, procurorii investighează și fapte de proxenetism. Potrivit anchetei, gruparea ar fi obținut venituri din exploatarea sexuală a mai multor victime, care ar fi fost determinate să practice prostituția pe teritoriul Germaniei și Elveției.

Investigațiile vizează și acordarea de împrumuturi cu dobândă fără autorizație.

Potrivit procurorilor, membrii grupării au constrâns în mod repetat persoanele împrumutate prin amenințări cu acte de violență și prin comiterea unor infracțiuni împotriva acestora sau a familiilor lor, pentru a recupera atât sumele acordate, cât și dobânzile solicitate.

Într-unul dintre cazurile documentate de anchetatori, unul dintre suspecți s-ar fi deplasat la domiciliul unei victime pentru a o convinge să cedeze un autoturism de lux în schimbul datoriei, deși valoarea mașinii era mult mai mare decât suma împrumutată.

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