O ediție a emisiunii „Acces Direct”, prezentată de Mirela Vaida, a adus o sancțiune majoră pentru postul Antena Stars. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis să aplice o amendă în valoare de 50.000 de lei, echivalentul a aproximativ 10.000 de euro, în urma unor discuții purtate în direct despre situația dramatică a unui copil în vârstă de 11 ani. Modul în care subiectul a fost abordat de moderatoare i-a revoltat pe membrii Consiliului. Aceștia au considerat că anumite intervenții au depășit limitele impuse de regulile audiovizuale.

Incidentul care a dus la sancționarea postului s-a petrecut în ediția din 2 octombrie a emisiunii. În platou au fost invitați Ionuț și Elena, părinții lui Nicolas, un băiat aflat în comă după ce a fost victima unui accident. Cei doi au povestit prin ce trec de când fiul lor este internat într-un spital din Iași. Aceștia au încercat să atragă atenția asupra problemelor întâmpinate în procesul de îngrijire și recuperare a copilului.

Declarațiile Mirelei Vaida au stârnit controverse

În timpul discuției, tatăl băiatului a explicat că, potrivit informațiilor primite de familie, de aproximativ patru luni copilul nu ar mai beneficia de tratament. Părinții încercau să obțină documentele medicale necesare pentru a solicita transferul lui Nicolas către o altă unitate medicală, inclusiv către o clinică specializată în recuperare.

Ionuț a susținut că în raportul medical era menționat faptul că medicii au decis întreruperea tratamentului, considerând că starea copilului este extrem de gravă. Totodată, acesta a reclamat faptul că transferul băiatului către o clinică de recuperare din România nu ar fi fost aprobat, deși documentele ar fi indicat că Nicolas putea fi transportat.

Mirela Vaida a intervenit și a încercat să obțină explicații despre deciziile personalului medical. Întrebările sale au devenit însă din ce în ce mai controversate. Prezentatoarea a sugerat că familia ar trebui să se confrunte cu posibilitatea ca medicii să nu mai poată face nimic.

Unul dintre cele mai dure momente ale conversației a fost atunci când moderatoarea a pus sub semnul întrebării atitudinea spitalului. Vedeta a insinuat că medicii ar prefera să aștepte ca organismul băiatului să cedeze de la sine. Astfel, potrivit spuselor sale, nimeni nu ar putea fi tras la răspundere.

„Și atunci, ce așteaptă spitalul? Deci nici nu-l deconectează și așteaptă să cedeze corpul de la sine și să ziceți că uite, s-a întâmplat natural ca să nu fie nimeni de vină”, a afirmat Mirela Vaida în emisiune.

Prezentatoarea a făcut, de asemenea, o paralelă cu scandalul de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Ea a pus în discuție modul în care sunt luate anumite decizii medicale. Problema remarcată ulterior de membrii CNA a fost și faptul că medicul vizat de acuzațiile familiei, precum și reprezentanții spitalului, nu au fost invitați să își prezinte punctul de vedere în cadrul emisiunii.

„Scoateți din priză și hai să-l înmormântăm”

Un alt fragment al conversației a atras atenția Consiliului. În timp ce părinții încercau să explice de ce nu vor să renunțe la speranța unei recuperări, Mirela Vaida a formulat o întrebare retorică referitoare la posibilitatea deconectării copilului de la aparatele care îl mențineau în viață.

Mai exact, moderatoarea a întrebat dacă părinții ar trebui să accepte o asemenea decizie și să se pregătească de înmormântarea băiatului, folosind o formulare extrem de dură:

„Să-i spui da, doamnă, scoateți din priză și hai să-l înmormântăm ca să ne mai luăm de o grijă! Cum faci?”

Replica a venit în contextul în care mama copilului explica faptul că băiatul avea nevoie de recuperare. Astfel că, lipsa tratamentului și a activității musculare putea duce la atrofierea mușchilor.

Tatăl lui Nicolas a încercat, la rândul său, să explice că observase anumite reacții ale copilului. Acesta a povestit că băiatul ar fi reușit să își miște picioarele și trunchiul atunci când îi solicita acest lucru. Mai mult, el avea chiar înregistrări video pe telefon care ar fi demonstrat aceste reacții.

Potrivit relatării sale, imaginile le-ar fi fost prezentate medicilor. Pe de altă parte, aceștia ar fi considerat mișcările respective simple reflexe, nu răspunsuri voluntare.

Motivul pentru care CNA a decis să sancționeze postul de televiziune

În urma analizării ediției din 2 octombrie, membrii Consiliului Național al Audiovizualului au considerat că modul în care a fost tratat cazul nu a respectat prevederile legislației audiovizuale.

Sancțiunea de 50.000 de lei a fost aplicată în baza articolului 48, alineatul 1, din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Acesta stabilește că orice persoană trebuie să beneficieze de respectarea intimității în momente deosebit de dificile.

În acest context, membrii CNA au criticat abordarea subiectului și felul în care a fost purtat dialogul cu părinții unui copil aflat într-o situație medicală extrem de delicată.

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