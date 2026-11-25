Dincolo de scandalurile de la Insula Iubirii, acuzațiile legate de jocuri de noroc și poveștile despre dormitul în trei, câteva cadre din Brăila arată cum arăta locul unde își duceau traiul Mira Corbu și Ian Boițași.

Fotografiile făcute chiar din dormitor surprind o atmosferă mult mai banală și mai haotică decât lasă să se vadă telenovela din showbiz, cu așternuturi pestrițe, obiecte la îndemână și un decor de apartament obișnuit.

Din culisele relației de la Brăila până în patul din dormitor

Mira Corbu și Ian Boițași formează un cuplu de mai mulți ani, ambii fiind din Brăila, iar relația lor a devenit subiect de discuție intens după apariția la Insula Iubirii și declarațiile explozive apărute în presa mondenă. În spațiul public au ieșit la iveală acuzații grave legate de faptul că Ian ar fi pierdut bani la aparate și poker, dar și mărturisiri despre infidelități și episoade tensionate din viața de cuplu, inclusiv povestea rostită de fosta iubită a Mirei despre cum au dormit toți trei în același pat.

Când privești fotografiile din interior, contrastul este vizibil, pentru că nimic nu pare regizat pentru o ședință foto glamour. Într-una dintre poze, Ian stă întins pe o lenjerie albă cu buline negre și inimioare galbene, lângă perne cu stele aurii și o pătură cu imprimeu floral, iar pe cearșaf apar un portofel negru și o brichetă albastră.

În celălalt cadru, așternuturile sunt albe, iar pe pat stă la vedere un telefon mobil, în timp ce el pozează relaxat, cu tatuajele de pe braț la vedere.

Mobilier clasic de bloc și un decor fără fițe

Dincolo de pat, imaginile scot la iveală un apartament tipic de oraș, cu pereți albi, plintă decorativă pe marginea tavanului și o plafonieră simplă, rotundă. În spate se vede un dulap înalt într-o nuanță caldă de maro deschis sau portocaliu, iar pe perete atârnă un tablou înrămat cu motive florale.

Nu există lux ostentativ sau detalii de revistă de amenajări, ci mai degrabă un decor simplu, adunat în timp, exact genul de spațiu în care se derulează discuții aprinse, împăcări și zile obișnuite departe de camerele emisiunii. În imaginile surprinse din unghiuri apropiate, atenția cade pe omul din cadru și pe atmosfera lejeră, chiar dacă în jurul cuplului s-au adunat atâtea controverse.

Ce lasă să se vadă aceste cadre despre „cuibușorul” lor

Pusă cap la cap cu tot ceea ce s-a spus despre cei doi în presa de scandal, privirea aruncată în interiorul locuinței din Brăila aduce o notă de realism brut. În spatele titlurilor zgomotoase despre gelozie, bani pierduți și certuri, camera arată ca un loc folosit fără menajamente, unde lucrurile stau așa cum au fost lăsate în grabă.

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