În timpul filmărilor de la Insula Iubirii, Jaguarul a ajuns pe mâinile Nattashei Black. Mai în glumă, mai în serios, concurenta și-a intrat serios în rolul de dominatoare și l-a îngenuncheat (la propriu) pe George Ivănescu.

Cum ar spune chiar el, George Jaguarul a fost „jaguarizat”, după ce a ajuns în doar câteva secunde din postura de prădător în cea de pradă. În timpul unei petreceri cu tematica „Zei și Zeițe” de pe Insula fetelor, Nattasha Black nu a putut rămâne pasivă când a văzut că, printre obiectele din recuzița petrecerii, există un șirag lung de mărgele – sau, cum ar putea spune ea, un accesoriu ce ar putea fi folosit în practicile din meseria de domninatoare. Când a văzut că accesoriul se află la gâtul lui George, Nattasha s-a transformat la propriu, a pus în scenă câteva mișcări din profesia sa și l-a îngenuncheat pe Jaguar de față cu toți concurenții. Imaginile nedifuzate pe TV au ajuns virale pe social media, unde au făcut deliciul fanilor.

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„Am pus pe repeat la infinit :)))” „A făcut din Jaguar un câine, l-a dresat” „Prea belea e Nattasha” „Jaguarul a devenit pisoi” „Jaguarul la circ” „Este exact unde și-a dorit să fie” „Cum a văzut lesa s-a transformat”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor.

Nattasha Black, dominatoarea anului 2026 în Marea Britanie

Nattasha Black activează de mai mulți ani în profesia de domninatoare, meserie despre care a vorbit deschis în timpul filmărilor de la Insula Iubirii. Recent, ea a fost premiată pentru activitatea sa profesională desfășurată în Marea Britanie, unde a primit distincția pentru „Cea mai bună domninatoare în 2026”.

La gala respectivă, Nattasha Black a ales o ținută neagră, formată dintr-un body cu decupaje în zona taliei și un decolteu amplu, completată de dresuri din plasă și cizme negre lucioase. După ceremonie, concurenta de la Insula Iubirii a transmis un mesaj de mulțumire pe Instagram: ”Sunt mândră de mine! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere”, a scris Nattasha Black pe contul personal de Instagram, după eveniment.

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