Nattasha Black, mândră de realizările sale! Ce distincție a primit pentru meseria de dominatoare

Nattasha Black, concurentă în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, a fost recompensată în cadrul unui eveniment organizat în Marea Britanie, unde a primit distincția pentru „Cea mai bună dominatoare în 2026”. Vedeta a vorbit ulterior despre momentul care a marcat o nouă realizare în cariera sa.

Activă de mai mulți ani într-un domeniu despre care a vorbit deschis și în cadrul emisiunii Insula Iubirii, Nattasha Black a fost premiată recent pentru activitatea profesională desfășurată în Marea Britanie. Bruneta s-a declarat mândră de această reușită și le-a mulțumit celor care i-au fost alături.

Trofeu important pentru Nattasha Black

Nattasha Black a participat la un eveniment dedicat industriei în care activează și a fost recompensată cu trofeul pentru „Cea mai bună dominatoare în 2026”. Concurenta de la Insula Iubirii a împărtășit vestea cu urmăritorii săi din mediul online și a transmis un mesaj după primirea premiului.

De-a lungul timpului, activitatea sa profesională a stârnit numeroase reacții și discuții, însă aceasta și-a continuat cariera și a rămas concentrată pe ceea ce face. Distincția primită în cadrul evenimentului din Marea Britanie reprezintă o recunoaștere a muncii sale în acest domeniu.

La gala respectivă, Nattasha Black a ales o ținută neagră, formată dintr-un body cu decupaje în zona taliei și un decolteu amplu, completată de dresuri din plasă și cizme negre lucioase.

După ceremonie, concurenta de la Insula Iubirii a transmis un mesaj de mulțumire pe Instagram.

”Sunt mândră de mine! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere”, a scris Nattasha Black pe contul personal de Instagram, după eveniment.

Cum a ajuns să practice această meserie

În cadrul emisiunii Insula Iubirii, Nattasha Black a povestit că lucrează de mai mulți ani în acest domeniu în Anglia și că a urmat cursuri de specializare pentru a obține calificarea necesară.

Concurenta a explicat că a ales să se pregătească profesional înainte de a începe această activitate și a subliniat că este important ca persoanele care activează în domeniu să fie instruite corespunzător.

”Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă și când am terminat școala, am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte, care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva (…) Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină (…) De acceptat în totalitate, nu o să accepte (n.r. iubitul ei) (…) Eu din asta trăiesc”, a declarat Nattasha Black, la Insula Iubirii.

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