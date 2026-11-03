Adevărul în cazul Daimon Club. „Incendiul a afectat doar restaurantul și o anexă, în timp ce restul de construcții nu au suferit pagube”. Declarații exclusive.

Un incendiu a fost semnalat la complexul Daimon Club din Parcul Tineretului luni dimineață. Incendiul s-a declanșat în jurul orei 7.00 și a fost stins în jurul orei 13.00, după cum a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Nu au fost înregistrare victime, nu era nimeni prezent la muncă la ora declanșării incendiului.

De dimineață, pe pagina de facebook a Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România, reprezentanții au declarat că “Pompierii bucureșteni intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un salon de evenimente, pe Calea Piscului, sectorul 4, București. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifestă generalizat, cu posibilități de propagare. La fața locului, se acționează cu 12 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 2 echipaje SMURD”.

Pe seară, după ce focul a fost stins, administratorii Daimon Club au dorit să mulțumească, personal, celor care le-au fost alături și au trimis mesaje de susținere.

“Dragi prieteni, vă mulțumim pentru toate mesajele, grija și gândurile bune pe care ni le-ați transmis. Incendiul a fost izolat, afectând zona restaurantului. Celelalte zone ale clubului nu au fost afectate și sunt în perfectă stare. Facem tot posibilul să reluăm activitatea cât mai curând și va vom ține la curent cu noutățile. Va mulțumim pentru înțelegere, susținere și pentru că ne sunteți alături” este comunicatul pe care l-a dat conducerea Daimon Club.

Incendiul de la Daimon Club a fost, astăzi, cel mai mediatizat subiect în media și social media. Administratorii clubului vor să clarifice lucrurile, pentru că unele publicații au preluat, în necunoștință de cauză, niște informații neverificate.

“Un incendiu izbucnit în jurul orei 7.00 dimineata a fost stins de pompieri in jurul orei 13.00. Cauza producerii acestuia nu a fost stabilită până în prezent, investigațiile fiind în desfășurare. Reprezentanții locației infirmă informațiile apărute în unele relatări media privind distrugerea a cinci din cele opt clădiri ale complexului. Incendiul a afectat doar restaurantul și o anexă, în timp ce celălalte construcții nu au suferit pagube ” , declară, în exclusivitate pentru Cancan.ro, administratorii Daimon Club.

Daimon Club este un complex de agrement și evenimente situat în apropierea Parcului Tineretului din București. Locația se situează vis a vis de Sala Polivalentă. Locul este cunoscut pentru restaurantul și terasă să, sala de fitness, terenurile de tenis, dar și pentru piscinele interioară și exterioară.