Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații despre schimbarea din viața sa!

Botezul celui de-al treilea fiu al președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a dus la o pleiadă de articole în presa națională. A fost, de asemenea, și efervescență, aproape fără precedent, pe rețelele sociale pentru un astfel de eveniment.

Dar CANCAN.RO are informații ÎN EXCLUSIVITATE despre un lider PSD, a cărui stare civilă s-a modificat fără să se fi publicat vreun cuvânt până azi. Este vorba de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, despre care reporterii noștri vă dezvăluie acum ÎN PREMIERĂ ABSOLUTĂ că a divorțat de soție în secret, medicul stomatolog Andreea-Mihaela Băluță.

Divorțul secret al unui mare lider PSD + primele declarații

Invitat de vază la botezul băiatului lui Simonis, Băluță a apărut, în imaginile din presă, însoțit nu de soție și nici de fiică. Ci de o altă parteneră, așa cum a publicat defapt.ro.

De fapt, partenera lui Băluță este Iuliana Patricia Aldea. Tânăra are 28 de ani, este născută în 1998 și a absolvit Dreptul la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir în 2020.

De la aceste imagini, s-a declanșat o întreagă avalanșă de articole, fără să se știe, în realitate, care este adevărul. CANCAN.RO a aflat, așadar că primarul de la 4 e celibatar, el a divorțat, de mai multă vreme, de fosta soție, Andreea-Mihaela Băluță, după un mariaj de mai bine de 20 de ani.

Divorțul a avut loc însă într-o discreție absolută, așa încât, acum, a apărut aproape nefirească noua companie a lui Daniel Băluță.

Acesta și fosta soție erau împreună încă de pe băncile facultății de Medicină (amândoi sunt absolvenți de UMF Carol Davila), deci divorțul secret a însemnat finalul unei relații îndelungate. De altfel, Daniel Băluță are o fată cu fosta soție, Alexandra-Andreea Băluță, în vârstă de 18 ani.

Daniel Băluță a divorțat la notar

CANCAN.RO a aflat că a fost vorba de un divorț la notar, fără alte complicații juridice, amiabil, pentru că nici fosta soție a edilului nu a avut vreo ieșire publică pe subiect, cum s-ar fi întâmplat dacă divorțul survenea în alt context. Deci, n-a fost scandal, a fost amiabil, dar ultra secret.

Contactat de CANCAN.RO, Daniel Băluță a declarat în exclusivitate reporterilor noștri: „Vă respect meseria, dar vă rog să înțelegeți că nu doresc să discut despre aspecte ale vieții mele personale”.

Cu alte cuvinte, Daniel Băluță nu a negat divorțul, însă dorește în continuare ca subiectul să fie tratat cu discreție și evident dorința sa trebuie respectată. Cât despre noua parteneră, apariția la botezul de la Timișoara a echivalat cu un anunț oficial despre o posibilă nouă relație a primarului Sectorului 4.

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