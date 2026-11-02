Mesajul transmis de Cristina Șișcanu, cu o zi înainte să împlinească 42 de ani: ”Anul acesta este diferit”

Mesajul transmis de Cristina Șișcanu, cu o zi înainte să împlinească 42 de ani: ”Anul acesta este diferit”
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Ce decizie a luat Cristina Șișcanu pentru ziua sa de naștere / Sursa foto: Social media
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Cristina Șișcanu împlinește 42 de ani și a decis să își sărbătorească ziua de naștere diferit față de anii trecuți. Dacă obișnuia să plece într-un oraș frumos din Europa sau să meargă la un restaurant deosebit, de această dată, vedeta nu a pregătit nimic special. 

De-a lungul timpului, Cristina Șișcanu a demonstrat că este o mare pasionată de călătorii. A vizitat numeroase locuri, atât pentru a descoperi destinații noi, cât și pentru a se relaxa și a petrece momente frumoase. Aniversările sale au reprezentat adesea un prilej de a pleca într-o escapadă, de a se bucura de atmosfera unor orașe europene și de a crea amintiri speciale.

Sursa foto: Instagram

Ce planuri are Cristina Șișcanu pentru ziua de naștere

Anul acesta, prezentatoarea TV a ales să își concentreze atenția asupra unui proiect profesional important, în care a investit multă muncă și energie. Din acest motiv, nu a mai avut timp să organizeze o călătorie sau să facă rezervări pentru aniversarea sa. Cu toate acestea, Cristina Șișcanu spune că nu regretă această schimbare, ci o privește ca pe o perioadă importantă din viața sa.

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În mesajul publicat, vedeta a explicat că traversează un moment în care își construiește un nou drum și își dorește să acorde mai multă atenție visurilor sale. Pentru ea, împlinirea vârstei de 42 de ani nu înseamnă doar să privească în urmă la experiențele trăite, ci și să se gândească la lucrurile pe care vrea să le realizeze în continuare.

Cristina Șișcanu consideră că cele mai importante daruri nu sunt neapărat vacanțele sau petrecerile, ci oportunitățile de a începe ceva nou.

„Mâine fac 42 de ani. În ultimii ani, ziua mea de naştere m-a prins, de cele mai multe ori, într- un oraș frumos din Europa, într-un hotel cochet sau la un restaurant deosebit. Îmi plăcea să pregătesc totul din timp, să aleg locul, să mă bucur de atmosferă și să transform ziua aceasta într-o amintire frumoasă.

Anul acesta, însă, este diferit. Pentru prima dată după multă vreme, nu am pregătit absolut nimic pentru ziua mea. Nicio călătorie, nicio rezervare, niciun plan special. Sunt atât de prinsă cu munca și cu un proiect în care am pus atât de mult din mine, încât aproape că am uitat că urmează să mai adaug un an vieții mele. Dar ştiţi ceva? Nu simt că îmi lipseşte ceva. Dimpotrivă. Simt că sunt într-unul dintre cele mai importante momente ale vieţii mele. Construiesc ceva în care cred enorm, ceva care îmi dă o nouă direcție și care, într-un fel, mă face să mă redescopăr.

Poate că anul acesta nu voi avea parte de o aniversare spectaculoasă, dar am ceva ce nu poate fi înlocuit de nicio călătorie şi de nicio petrecere: emoția unui nou început. Şi mă gândesc că uneori cele mai frumoase cadouri pe care ni le face viaţa nu vin împachetate frumos, ci sub forma unor visuri pentru care avem curajul să muncim. Anul acesta, de ziua mea, nu sărbătoresc doar anii care au trecut. Sărbătoresc, mai ales, ceea ce urmează.”

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