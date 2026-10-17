Cristina Șișcanu, dezvăluiri despre oboseala psihică: „Să odihnești mintea e mai greu”

În goana după succes, nevoile familiei și îndatoririle zilnice, Cristina Șișcanu și-a ales o zi în care a pus totul pe pauză și și-a dedicat câteva ore pentru relaxare. Însă nu orice fel de relaxare. A ales să își obosească trupul până la epuizarea resurselor pentru a-și găsi, de fapt, liniștea psihică.

Cristina Șișcanu a încărcat pe social media un videoclip direct de la „locul de relaxare” pe care l-a ales. Timp de câteva ore a renunțat la tot ceea ce înseamnă partea profesională și s-a dedicat în totalitate treburilor gospodărești. Fără ajutor, ea a încercat să facă o curățenie generală în locuința familiei sale.

Cristina Șișcanu: „Îmi doream să îmi odihnesc mintea”

Zis și făcut! Soția lui Mădălin Ionescu a venit cu o serie de completări și și-a motivat decizia de a luat pauză de la treburile profesionale drept o răsplată pentru tensiunea emoțională și psihică pe care a resimțit-o în ultima perioadă. După cum ea însăși a mărturisit, a preferat să își pună gândurile în repaus și să își consume toată energia fizică din ziua respectivă.

„Toată ziua am făcut curățenie. Din cauza faptului că m-am ocupat de asta, am pierdut multe lucruri pe care trebuia să le fac pe partea profesională. De aceea îmi este util să mă ajute cineva să fac curățenie sau să-mi facă cineva curățenie. De ce nu? Pentru că pot să construiesc în partea cealaltă fără nicio problemă și să fac pașii mult, mult mai repede. Astăzi nu s-a întâmplat asta.”, și-a început mesajul Cristina Șișcanu.

În plus, Cristina Șișcanu le-a transmis un avertisment important celor care o urmăresc, sfâtuindu-i să fie atenție atunci când simt că oboseala psihică îi copleșește. Ea a subliniat că, spre deosebire de oboseala fizică – care se rezolvă prin odihnă și somn de calitate – oboseala emoțională și psihică poate fi perfidă și greu de depistat înainte de a deveni copleșitoare.

„Am pus totul pe pauză, partea de activități profesionale și de business și m-am ocupat de curățenie, dar am făcut-o și pentru o relaxare mentală. Când obosești fizic, prin somn te recuperezi, însă nu întotdeauna somnul îți recuperează și oboseala minții. „De câte ori v-ați culcat cu stomacul strâns și v-ați trezit cu stomacul strâns din cauza unor probleme sau a unor situații tensionate?”. Efectiv îmi doream să îmi odihnesc mintea și să îmi obosesc corpul”, a mai spus vedeta.

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