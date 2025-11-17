Cristina Șișcanu l-a detronat pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar | EXCLUSIV

Cristina Șișcanu a lăsat televiziunea în urmă, dar nu și succesul financiar — dimpotrivă, îl trăiește acum la alt nivel. Deși „șomeră”, influencerița a ajuns să câștige mai bine decât cel mai bogat bugetar al țării, detronându-l fără drept de apel!

Cristina Șișcanu nu mai apare pe sticlă de un an, de când și-a dat demisia de la Metropola TV, unde a moderat timp de două sezoane emisiunea „După faptă și răsplată”. Oficial, relația de colaborare s-a încheiat amiabil: a plecat pentru că rămăsese fără producător și nu mai avea timp să se ocupe ca la carte de proiect. Neoficial… lucrurile ar fi stat complet altfel.

Surse din interiorul postului au aruncat atunci bomba: despărțirea n-ar fi fost nici pe departe amiabilă, ci presărată cu țipete și acuzații. Ba chiar s-a spus că, în realitate, Cristina ar fi fost concediată!

Potrivit informațiilor citate la vremea respectivă de CANCAN.RO, vedeta ar fi avut o reacție explozivă:

”Cică ar fi urlat cât să se audă peste șapte mări și șapte țări că ea nu este slugă și că nimeni nu o poate călca în picioare”, susțineau persoane din redacție.

Cristina nu a recunoscut niciodată această versiune, insistând că decizia i-a aparținut 100%.

Indiferent cine are dreptate, un lucru e cert…

O fi „șomeră” acum, dar are venituri care îl eclipsează și pe cel mai bogat bugetar din România!

2024 a fost anul în care buzunarele Cristinei Șișcanu au explodat pur și simplu. Veniturile ei au crescut cu 807%, ajungând la fabuloasa sumă de 380.000 de euro (31.666 euro pe lună). Da, ai citit bine!

Cristina Șișcanu a câștigat mai mult decât superbugetarul Ion Sterian, directorul Transgaz, celebru pentru cei 30.000 de euro pe lună, cinci secretare, nouă consilieri și o armată de șoferi.

Surpriza este că toți acești bani au intrat prin firma ei, MEGA LIFE VISION SRL, specializată în producție video și TV.

Deci, nu ne rămâne decât să ne întrebăm ce salariu barosan avea Cristina Șișcanu la Metropola TV, dar mai ales ce contracte atât de grase i-au umplut conturile cu aproape 400.000 de euro??!!

Cristina Șișcanu și teoria celor 5.000 de euro: „Dacă ai mai puțin, ești sărac!”

În paralel cu succesul financiar, Cristina a reușit să aprindă internetul ca o torță după ce a declarat, în mod răspicat, că românii care câștigă sub 5.000 de euro pe lună sunt săraci.

Postarea ei video a creat un cutremur în comentarii: sute de reacții, majoritatea critice, unele chiar furioase.

„Dragă doamnă, dacă tu crezi că fericirea stă numai în bani, te înșeli amarnic… Nu toți suntem dispuși să ne vindem viața”, i-a transmis o utilizatoare.

„5000 de euro pe lună? E o glumă? În țara în care pensia e 150 de euro?”, a întrebat altcineva.

Cristina, însă, n-a retractat nimic, ba dimpotrivă: „Asta sunt. Mereu am fost foarte transparentă. Mereu am fost stăpână pe ceea ce fac, pe ceea ce spun”, a replicat aceasta.

VEZI ȘI: Cristina Șișcanu, umilită de fani după ce a ieșit la luminițe! „Doamne, cred că nu este normală la cap”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.