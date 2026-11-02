Adevărul despre blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis. Expertul Daniel Mărgărit a divulgat suma reală

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Blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Alfred Simonis a stârnit numeroase discuții, după ce au apărut informații potrivit cărora aceasta ar valora între 10.000 și 15.000 de euro. Iar, acum, Daniel Mărgărit, singurul expert în blănuri naturale din România, dar și reprezentanții magazinului din Istanbul au spus adevărul despre suma plătită. 

După controversele iscate, Marcel Ciolacu a ținut să precizeze faptul că etola nu a costat nici pe departe suma vehiculată în spațiul public. Blana a fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul, iar prețul acesteia a fost de 500 de euro.

Ulterior, Daniel Mărgărit, singurul expert în blănuri naturale din România, a analizat piesa vestimentară și a explicat că aceasta nu ar fi realizată din blană de chinchilla, așa cum s-a speculat, ci din iepure Rex.

Potrivit acestuia, poate costa în jur de 500 de euro sau chiar puțin mai mult, în funcție de produs. Daniel Mărgărit a atras atenția asupra faptului că unii comercianți folosesc denumiri precum Rex chinchilla sau chinchilla pentru a induce în eroare cumpărătorii cu privire la materialul din care este realizată blana.

„Aceea este o etolă din iepure Rex, nu din chinchilla. Poate costa la Istanbul 500 de euro sau puțin mai mult. Mulți comercianți o numesc Rex chinchilla sau doar chinchilla pentru a păcăli cumpărătorii.”, a spus expertul în blănuri naturale, Daniel Mărgărit.

Sursa foto: sursadevest

Sursa foto: sursadevest

Și reprezentanții magazinului din Istanbul au reacționat în urma controverselor apărute în spațiul public. Aceștia au vorbit public despre etolă și au indicat un preț accesibil.

Mai mult, modelul purtat de Sorina Docuz este fost disponibil și în alte variante de culoare, menționând faptul că piesa vestimentară făcea parte din oferta magazinului.

„Șalul a fost cumpărat de la noi cu un preț foarte bun. Facem la comandă ce aveți nevoie pe gusturile dumneavoastră. Șalurile sunt aici. Avem și roșu, galben, galben, toate culorile pe care le vreți, le avem. Vă așteptăm la Istanbul.”, au transmis comercianții magazinului din Istanbul.

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