Ce au făcut Claudia și ispita-pilot, după ce au plecat împreună la baie. Imaginile nu au fost difuzate la TV, dar noi le avem!

Claudia Ion și ispita-pilot, Eduard Vlădescu, se apropie din ce în ce mai mult la Insula Iubirii. În timp ce toată lumea era afară, cei doi au plecat la baie împreună. Ulterior, atingerile au devenit tot mai intime.

Claudia Ion participă în sezonul X Insula Iubirii alături de Ionuț Mocăniță. Numai că relația lor se rupe ușor, ușor, iar șatena pare să se bucure din ce în ce mai mult de compania lui Eduard Vlădescu. În cea mai recentă ediție, anumite momente nu au fost difuzate. Tânăra și ispita-pilot au plecat împreună la baie, însă ce a urmat vă dezvăluim noi! Aceștia au petrecut timp împreună, s-au tachinat și au lăsat loc de atingeri mai intime. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce au făcut Claudia și ispita-pilot, după ce au plecat împreună la baie

În imaginile exclusive pe Antena Play se poate observa cum Claudia și ispita-pilot au plecat împreună la baie. Doar că pare mai degrabă un pretext pentru a petrece mai mult timp singuri, departe de ochii celor din vilă. Eduard Vlădescu era murdărit în jurul ochiului, astfel că a apelat la concurentă.

Aceasta s-a oferit să îi aducă o dischetă și apă micelară, însă domnul pilot nu s-a descurcat atât de bine. În acel moment, tânăra a intervenit, iar de aici a pornit un joc al atingerilor, tachinărilor și discuțiilor. Ulterior, după ce au avut parte de discreție, s-au întors la celelalte concurente și ispite masculine.

Familia Claudiei, împotriva lui Ionuț Mocăniță

Enervată la culme după ce a văzut imaginile cu partenerul ei, Claudia a vorbit deschis despre familia ei. Aceasta a declarat că nici mama, nici tatăl ei nu erau de acord cu Ionuț Mocăniță. Mai mult decât atât, concurenta a dezvăluit că și mama lui a sfătuit-o să se despartă de el.

„Nu te-ai aruncat, băiatul meu, în împăcare, că eu m-am împăcat cu tine și nu mai mă lasă mama să ies cu tine și cu tata. Eu mă împăcam cu tine și tu veneai acasă, din cap până în picioare, fond de ten. Tu dansai cu nevasta prietenului tău (…) Uite cum iertăm și cum uităm (…) Ce am primit de mi se cuvine? (…) Unde ți-au fost sacrificiile? (…) Dă explicații la acțiunile tale, că eu nu am ce explicații să dau”, a spus Claudia Ion, după bonfire.

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