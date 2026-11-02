Cu ce venit trăiește Cornel Dinu la 78 de ani. O parte importantă din pensie ajunge la Cornel Țălnar

Fostul fotbalist, Cornel Dinu, a oferit detalii despre pensia pe care o primește lunar de la stat, dezvăluind suma încasată în prezent. În luna august, fostul antrenor a împlinit vârsta de 78 de ani. Recent, el a vorbit atât despre veniturile sale, cât și despre datoriile pe care trebuie să le achite.

Cornel Dinu traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Situația sa a devenit și mai complicată din cauza unei datorii de circa 30.000 de euro către finul său, Cornel Țălnar. Fostul jucător și tehnician al lui Dinamo ar fi decis să renunțe la proprietatea pe care o deține în Sinaia, un conac evaluat la aproape 600.000 de euro, pe care l-a scos la vânzare pentru a-și rezolva problemele financiare.

„Vreau să-mi vând vila de la Sinaia și încerc de vreo șase luni. Trebuie să o vând, pentru că trebuie să-i plătesc bani lui Ţălnar și nu am de unde. Vine peste mine și îmi mai cere vreo 20.000 – 30.000 de euro, nu știu cât mai vrea acum, pe motiv că nu a folosit apartamentul pe care l-a vândut cu 140.000 de euro. Îi dă dreptul legea și la asta, timp de trei ani după ce a vândut apartamentul. Zice că nu a folosit apartamentul din cauză că a fost ocupat de mine timp de 20 de ani. Este adevărat că a fost ocupat, dar era al meu, pentru că eu i-am dat banii. În proces a și recunoscut că i-am dat banii, dar a susținut că banii au fost un împrumut. Până acum i-am plătit deja 7.000 de euro. De câteva zile sunt la pământ”, a spus Cornel Dinu pentru Fanatik.

Cornel Dinu încasează o pensie de 10.000 de lei lunar

Fostul simbol al lui Dinamo a făcut publică valoarea pensiei sale, care ajunge la 10.000 de lei pe lună. Din această sumă, 3.500 de lei sunt reținuți lunar și virați către Cornel Țălnar, în baza unei hotărâri pronunțate de instanță.

„Din cauză că nu am bani, mi-a luat din pensie. Eu am o pensie de 10.000 de lei și îmi oprește 3.500 pe lună. Îmi mai rămân doar 6.500 de lei, din care nu pot să trăiesc”, a mai afirmat Cornel Dinu pentru sursa citată.

Disputa dintre cei doi foști dinamoviști a pornit de la un imobil situat pe Calea Moșilor, în care Cornel Dinu a locuit o perioadă îndelungată. În urma procesului, instanța i-a atribuit proprietatea lui Cornel Țălnar, care a vândut ulterior apartamentul pentru 140.000 de euro.

Conflictul nu s-a încheiat însă odată cu tranzacția, întrucât acesta i-a solicitat lui Dinu încă 30.000 de euro. Țălnar a invocat faptul că nu a putut beneficia de locuință pe durata în care aceasta a fost ocupată.

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