Imagini rare cu fiul lui Cornel Dinu alături de voluptoasa lui soție. Cum arată viața lui Corneluș departe de lumina reflectoarelor

Apariție rară în peisajul monden! CANCAN.RO i-a surprins pe Cornel Dinu Junior și pe soția lui bucurându-se de o cafea în tihnă, la o cafenea cunoscută din zona bună a Bucureștiului. Imaginile arată un „Corneluș” căruia nu i se mai potrivește numele. Avem imagini cu moștenitorul marelui Cornel Dinu, fostă glorie a fotbalului românesc!

Cornel Ștefan Dinu, 36 de ani, era numit pe vremuri și Corneluș, dar în prezent diminutivul nu prea mai este adecvat, omul are barbă și tabieturi de boier, precum și o soție, Alexandra Gudu, fostă prezentatoare la Dolce Sport devenită și parteneră de afaceri. Sunt căsătoriți din 2011 și au fetiță. CV-ul lui Dinu Junior s-a îmbogățit masiv și nu se mai poate spune că e un „Corneluș”.

Vremurile în care apărea des în tabloide s-au dus, iar „Corneluș” are acum o existență tihnită. Iată-l împreună cu tânăra lui soție, la o cafea, într-o binemeritată pauză de la afacerile din HORECA pe care le derulează în Capitală. Între cei doi pare să fie o armonie desăvârșită, în sensul că ea vorbește, iar el confirmă sau doar dă din cap, situația ideală într-un cuplu, așa cum mii de cititoare pot să confirme. Cornel poartă o ținută casual cu jeanși și tricou, însă ținuta doamnei este mult mai de vară, o rochie care accentuează formele feminine, bine păstrate chiar și după bifarea unei sarcini.

Cornel Ștefan Dinu s-a născut în anul 1988 și a terminat liceul Teoretic „Jean Monnet” din București. El a fost adoptat de Cornel Dinu și Silvia Dinu, regretata lui soție, la începutul anilor `90, pe când Corneluș avea o vârstă fragedă.

Cornel Dinu tatăl, fostul mare fotbalist și antrenor, are 77 de ani și mai face uneori declarații, cu toate că e mai degrabă retras din vârtejul lumii fotbalului și nu prea mai iese din casă, pe fondul unei depresii profunde provocate de moartea soției sale în 2011, în urma unor complicații cauzate de diabet, o boală care a chinuit-o mulți ani și care în ultimă fază a însemnat și amputarea picioarelor.

Cornel Junior este absolvent de Drept. A făcut facultatea de Drept la Bucureș la fel ca tatăl său, un cunoscut emițător de dictonuri latine și alte înțelepte ziceri. Juniorul a stat departe de lumea fotbalului și a sportului în general, preferând afaceri mai cuminți, în domeniul HORECA. Are împreună cu soția un bistro în cadrul unui spital, dar și o firmă de catering, care face livrări în zonele bune ale Bucureștiului.

CITEȘTE ȘI: CORNELUS DINU, UN TATIC DE NOTA 10! VEZI CUM II DA SA MANANCE FETITEI LUI SI CAT DE FRUMOASA E MICUTA NATALIA

NU RATA: CORNEL DINU, DESPRE MOARTEA LUI MIRCEA LUCESCU: „ASTA L-A UCIS!”