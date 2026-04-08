Cornel Dinu, despre moartea lui Mircea Lucescu: „Asta l-a ucis!”

De: Anca Chihaie 08/04/2026 | 09:11
Marți, 7 aprilie, fotbalul românesc a pierdut o legendă: Mircea Lucescu, unul dintre cei mai influenți antrenori ai României, s-a stins la vârsta de 80 de ani. Decesul vine după o perioadă marcată de probleme de sănătate, inclusiv multiple accidente vasculare cerebrale și un trombembolism pulmonar. Evenimentul este cu atât mai dureros cu cât Lucescu tocmai condusese echipa națională a României în barajul pentru calificarea la turneul final, meci pierdut în fața Turciei.

Mircea Lucescu a fost o figură emblematică pentru fotbalul românesc și european. De-a lungul carierei sale de peste cinci decenii, acesta a trecut de la jucător la antrenor, construind o reputație solidă bazată pe muncă, disciplină și pasiune neobosită pentru fotbal. În tinerețe, și-a început parcursul fotbalistic într-un context modest, dar ambiția și dăruirea l-au propulsat rapid în prim-plan. Performanțele sale ca jucător au fost remarcabile, iar ulterior a devenit un antrenor respectat pe plan internațional, obținând succese notabile în campionate din Italia, Turcia, Ucraina și Rusia.

Ce a transmis Cornel Dinu despre moartea lui Lucescu

Mulți colegi și apropiați ai lui Lucescu au remarcat faptul că dorința de a rămâne implicat în fotbal a fost pentru el atât o sursă de energie, cât și un factor care i-a afectat sănătatea în ultimii ani.

Pentru Cornel Dinu, Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci și un mentor și un prieten apropiat, un exemplu desăvârșit de dăruire față de fotbal. Dinu subliniază că pasiunea și munca au fost adevăratul motor al vieții lui Lucescu, chiar dacă organismul său nu a mai putut face față efortului susținut, iar suferințele medicale le-a ascuns chiar și față de cei apropiați.

„E incontestabil, nu numai pentru el, ci pentru tot ce înseamnă trăirea românească. Pentru că Mircea a fost, Dumnezeu să-l odihnească!, un om care a pornit tare de jos și s-a ridicat nu numai ca un intelectual deosebit, ci și ca un mare creator în fotbal, și care s-a consumat pe tărâmul fotbalului, pentru că, practic, faptul de a rămâne în continuare în fotbal – despre care a avut senzația că îl ține în viață -, de fapt i-a dăunat din punct de vedere al rezistenței organismului. Avea anumite suferințe dinainte și a crezut că poate să reziste. Din păcate, fotbalul pe care și l-a creat atâta a fost, din nefericire, și cel care l-a ucis, pe rugul său care arde atâtea figuri proeminente ale fotbalului și ale vieții.

Un jucător deosebit, un muncitor fantastic, un om care a reușit, prin propriile sacrificii, să facă performanță și ca jucător și, bineînțeles, cariera lui deosebită este consemnată ca antrenor. Un om de foarte mare ținută din punct de vedere profesional și un om care a crezut, până în ultimul moment, că trebuie să se jertfească pe tărâmul fotbalului.”, a transmis Cornel Dinu.

În plină desfășurare a meciului Real Madrid – Bayer München, reprezentanții clubului au transmis un mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: ”Odihnească-se în pace!”

Ianis Hagi, mesaj sfâșietor după moartea lui Mircea Lucescu: ”Cu inima grea scriu aceste rânduri”

