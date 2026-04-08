„Influența lui va dăinui generații întregi". Reacția UEFA după dispariția lui Mircea Lucescu a făcut înconjurul lumii

De: Denisa Crăciun 08/04/2026 | 10:11
Lumea fotbalului este în doliu, după ce Mircea Lucescu, fostul selecționer al României s-a stins din viață. Sute de reacții au apărut în urma pierderii marelui antrenor. UEFA a transmis un mesaj emoționant.

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie. Acesta era internat la Spitalul Universitar de Urgență București și se afla la secția de Terapie Intensivă. Inima sa ceda câte puțin, iar în final, medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Il Luce a fost unul dintre cei mai apreciați și iubiți antrenori ai fotbalului românesc. Sute de mesaje au inundat internetul în urma dispariției sale. El era cunoscut și peste hotare, iar mesajele au ajuns și de acolo. UEFA a făcut o postare impresionantă despre Mircea Lucescu.

Ce a transmis UEFA după dispariția marelui antrenor

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani. El a suferit vineri, 3 aprilie, un infarct, iar în urma acestuia s-a constatat că a avut multiple AVC-uri. Fostul antrenor era conectat la aparate și asta pentru că inima sa mai funcționa în proporție de 10%. Fiul său, Răzvan Lucescu a venit în țară de urgență la aflarea veștii că tatăl său se află în stare critică. În urma decesului, români și oameni importanți de peste hotare au transmis mesaje prin care își exprimau regretul pierderii lui Lucescu.

De asemenea, printre numeroasele postări, UEFA a transmis un mesaj important. Președintele UEFA, Aleksander Čeferin a vorbit despre marele fost antrenor spunând că influența sa va dăinui peste generații întregi, dar a mai făcut și o scurtă descriere a acestuia prin care declara că a fost un om original și că avea foarte multe cunoștințe fotbalistice.

Fotbalul european și mondial au pierdut o figură excepțională, a cărei influență, statură și moștenire vor dăinui pentru generațiile viitoare. Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai originali oameni ai jocului. Unul dintre cei mai originali oameni ai jocului – un om cu o inteligență fotbalistică rară, demnitate remarcabilă și pasiune. Contribuția sa la acest sport este greu de pus în cuvinte. De-a lungul unei cariere extraordinare, a câștigat admirația și respectul întregii comunități fotbalistice prin cunoștințele, leadershipul și devotamentul său profund față de valorile reale ale jocului, a transmis UEFA după dispariția lui Mircea Lucescu.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
