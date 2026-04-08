Ce a vrut să rămână scris pe cavou Mircea Lucescu. Mesajul ales de el impresionează profund

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai influenți antrenori din fotbalul românesc, s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Ultimele zile ale vieții sale au fost marcate de o internare de urgență, începută pe 29 martie, după ce a suferit un infarct urmat de complicații severe care au necesitat inducerea unei stări de comă. Evenimentul a adus o tristețe profundă în lumea sportului românesc, admiratorii și colegii săi pierzând o personalitate cu un impact de neegalat.

Lucescu a fost cunoscut pentru disciplina și ordinea cu care și-a organizat viața, iar acest principiu l-a aplicat chiar și în ceea ce privește planurile sale pentru trecerea în neființă. Cu mulți ani înainte, a achiziționat un loc de veci la Cimitirul Bellu, într-un cavou situat la intrarea celebrului panteon, alături de personalități marcante ale României.

Ce a vrut să rămână scris pe cavou Mircea Lucescu

Funeraliile vor avea loc pe 10 aprilie, începând cu o ceremonie la Arena Națională, unde publicul va avea posibilitatea să-și ia rămas-bun. Ulterior, cortegiul se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie pentru slujba religioasă, iar apoi spre cavoul familiei, unde ceremonia va fi restrânsă, rezervată doar apropiaților. Întregul proces a fost planificat cu minuțiozitate, astfel încât totul să se desfășoare în acord cu dorințele sale.

Acum mai bine de zece ani, Mircea Lucescu și-a asigurat un loc de veci la Cimitirul Bellu, dorind să fie pentru totdeauna în preajma marilor personalități ale României. Monumentul care îl marchează este caracterizat printr-o sobrietate desăvârșită, cu un design rafinat și discret, evitând grandiozitatea, ceea ce reflectă aprecierea antrenorului pentru eleganța simplă și rafinată.

Ceea ce impresionează profund la Mircea Lucescu este și mesajul pe care a dorit să-l lase posterității, gravat pe cavou. Este o reflecție despre efemeritatea puterii și a bogăției și despre importanța faptelor bune.

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, cât lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați”, va scrie pe cavou.

CITEȘTE ȘI: Cornel Dinu, despre moartea lui Mircea Lucescu: „Asta l-a ucis!”

Trupul lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională! Programul funeraliilor lui Il Luce