Ce a vrut să rămână scris pe cavou Mircea Lucescu. Mesajul ales de el impresionează profund

De: Anca Chihaie 08/04/2026 | 11:14
Mircea Lucescu, unul dintre cei mai influenți antrenori din fotbalul românesc, s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Ultimele zile ale vieții sale au fost marcate de o internare de urgență, începută pe 29 martie, după ce a suferit un infarct urmat de complicații severe care au necesitat inducerea unei stări de comă. Evenimentul a adus o tristețe profundă în lumea sportului românesc, admiratorii și colegii săi pierzând o personalitate cu un impact de neegalat.

Lucescu a fost cunoscut pentru disciplina și ordinea cu care și-a organizat viața, iar acest principiu l-a aplicat chiar și în ceea ce privește planurile sale pentru trecerea în neființă. Cu mulți ani înainte, a achiziționat un loc de veci la Cimitirul Bellu, într-un cavou situat  la intrarea celebrului panteon, alături de personalități marcante ale României.

Ce a vrut să rămână scris pe cavou Mircea Lucescu

Funeraliile vor avea loc pe 10 aprilie, începând cu o ceremonie la Arena Națională, unde publicul va avea posibilitatea să-și ia rămas-bun. Ulterior, cortegiul se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie pentru slujba religioasă, iar apoi spre cavoul familiei, unde ceremonia va fi restrânsă, rezervată doar apropiaților. Întregul proces a fost planificat cu minuțiozitate, astfel încât totul să se desfășoare în acord cu dorințele sale.

Acum mai bine de zece ani, Mircea Lucescu și-a asigurat un loc de veci la Cimitirul Bellu, dorind să fie pentru totdeauna în preajma marilor personalități ale României. Monumentul care îl marchează este caracterizat printr-o sobrietate desăvârșită, cu un design rafinat și discret, evitând grandiozitatea, ceea ce reflectă aprecierea antrenorului pentru eleganța simplă și rafinată.

Ceea ce impresionează profund la Mircea Lucescu este și mesajul pe care a dorit să-l lase posterității, gravat pe cavou. Este o reflecție despre efemeritatea puterii și a bogăției și despre importanța faptelor bune.

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, cât lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați”, va scrie pe cavou.

CITEȘTE ȘI: Cornel Dinu, despre moartea lui Mircea Lucescu: „Asta l-a ucis!”

Trupul lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională! Programul funeraliilor lui Il Luce

Iți recomandăm
Marele regret a lui Mircea Lucescu! Ce nu a putut să facă antrenorul în Turcia
Știri
Marele regret a lui Mircea Lucescu! Ce nu a putut să facă antrenorul în Turcia
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: „Mă îmbolnăvesc și mor”
Știri
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: „Mă îmbolnăvesc și mor”
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mediafax
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea...
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Gandul.ro
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de...
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat...
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a aflat de moartea lui Mircea Lucescu
Adevarul
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a...
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge...
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Mediafax
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Parteneri
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A...
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Click.ro
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea...
Mesajul special care apare pe cavoul lui Mircea Lucescu din Cimitirul Bellu
Digi 24
Mesajul special care apare pe cavoul lui Mircea Lucescu din Cimitirul Bellu
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
România, loc surprinzător între marii exportatori de arme în 2025
go4it.ro
România, loc surprinzător între marii exportatori de arme în 2025
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Gandul.ro
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Ford Mondeo la preț de nimic, vândut de ANAF în București. Suma de pornire i-a surprins pe toți
Ford Mondeo la preț de nimic, vândut de ANAF în București. Suma de pornire i-a surprins pe toți
Marele regret a lui Mircea Lucescu! Ce nu a putut să facă antrenorul în Turcia
Marele regret a lui Mircea Lucescu! Ce nu a putut să facă antrenorul în Turcia
Când dispare postul TV Realitatea Plus. CNA a stabilit momentul exact
Când dispare postul TV Realitatea Plus. CNA a stabilit momentul exact
Avertizare ANM. Cod portocaliu de vijelie în mai multe zone din România
Avertizare ANM. Cod portocaliu de vijelie în mai multe zone din România
Vezi toate știrile