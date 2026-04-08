Trupul lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională! Programul funeraliilor lui Il Luce

Marți seară, sportul românesc și fotbalul mondial au intrat în doliu după anunțul morții lui Mircea Lucescu, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Trupul neînsuflețit al fostului selecționer a fost confirmat decedat în jurul orei 20:30, după o perioadă de spitalizare în care sănătatea i s-a deteriorat gradual din cauza unor complicații cardiace.

Lucescu a fost una dintre cele mai influente figuri din istoria fotbalului românesc: un jucător apreciat și un antrenor cu o carieră de excepție, recunoscut atât acasă, cât și pe scena internațională. În calitate de selecționer, el a avut un rol seminal în calificarea României la un Campionat European, iar ca manager de club a cucerit numeroase titluri și trofee în campionate din Italia, Turcia și Ucraina. Generații întregi de suporteri îl considerau o emblemă a fotbalului românesc, iar moartea sa a produs un val de emoție în toată lumea sportului.

Care este programul funeraliilor lui Lucescu

Conform programului stabilit de familie și de oficialii fotbalului românesc, funeraliile lui Mircea Lucescu se vor desfășura în mai multe etape, începând de mâine, 9 aprilie, la Arena Națională din București. Sicriul va fi depus acolo pentru ca fanii și toți cei care l-au apreciat să poată veni să-i aducă un ultim omagiu într-un cadru deschis publicului întreaga zi. Arena Națională, cel mai mare stadion din România, va găzdui astfel un moment de aducere aminte pentru “Il Luce”, așa cum a fost supranumit de suporteri.

Ziua de vineri, 10 aprilie, este rezervată slujbei religioase care va avea loc la Biserica Sfântul Elefterie din București, unde familia și apropiații se vor ruga pentru odihna sufletului său. După ceremonia din lăcașul de cult, cortegiul funerar se va îndrepta spre Cimitirul Bellu, locul ales de Lucescu însuși pentru a fi înhumat.

Cavoul familiei se găsește pe aleea principală a cimitirului, alături de mormintele personalităților marcante ale României, un semn al statutului său de figură emblematică a vieții publice și sportive românești.

