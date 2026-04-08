Trupul lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională! Programul funeraliilor lui Il Luce

De: Anca Chihaie 08/04/2026 | 08:36
Marți seară, sportul românesc și fotbalul mondial au intrat în doliu după anunțul morții lui Mircea Lucescu, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Trupul neînsuflețit al fostului selecționer a fost confirmat decedat în jurul orei 20:30, după o perioadă de spitalizare în care sănătatea i s-a deteriorat gradual din cauza unor complicații cardiace.

Lucescu a fost una dintre cele mai influente figuri din istoria fotbalului românesc: un jucător apreciat și un antrenor cu o carieră de excepție, recunoscut atât acasă, cât și pe scena internațională. În calitate de selecționer, el a avut un rol seminal în calificarea României la un Campionat European, iar ca manager de club a cucerit numeroase titluri și trofee în campionate din Italia, Turcia și Ucraina. Generații întregi de suporteri îl considerau o emblemă a fotbalului românesc, iar moartea sa a produs un val de emoție în toată lumea sportului.

Care este programul funeraliilor lui Lucescu

Conform programului stabilit de familie și de oficialii fotbalului românesc, funeraliile lui Mircea Lucescu se vor desfășura în mai multe etape, începând de mâine, 9 aprilie, la Arena Națională din București. Sicriul va fi depus acolo pentru ca fanii și toți cei care l-au apreciat să poată veni să-i aducă un ultim omagiu într-un cadru deschis publicului întreaga zi. Arena Națională, cel mai mare stadion din România, va găzdui astfel un moment de aducere aminte pentru “Il Luce”, așa cum a fost supranumit de suporteri.

Ziua de vineri, 10 aprilie, este rezervată slujbei religioase care va avea loc la Biserica Sfântul Elefterie din București, unde familia și apropiații se vor ruga pentru odihna sufletului său. După ceremonia din lăcașul de cult, cortegiul funerar se va îndrepta spre Cimitirul Bellu, locul ales de Lucescu însuși pentru a fi înhumat.

Cavoul familiei se găsește pe aleea principală a cimitirului, alături de mormintele personalităților marcante ale României, un semn al statutului său de figură emblematică a vieții publice și sportive românești.

CITEȘTE ȘI: Ministrul Sănătății, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: ”Mi-e greu să speculez”

Dumitru Dragomir, acuzaţii grave la adresa FRF. Cum îi învinuiește, după ce Mircea Lucescu a ajuns în stare gravă

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: „Mă îmbolnăvesc și mor”
Știri
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: „Mă îmbolnăvesc și mor”
Ce a spus Mircea Lucescu la moartea lui Emeric Ienei. Rivalitatea care a făcut istorie în fotbal
Știri
Ce a spus Mircea Lucescu la moartea lui Emeric Ienei. Rivalitatea care a făcut istorie în fotbal
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Mediafax
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial...
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Mesajul pe care „Il Luce” l-a ales pentru a fi gravat pe cavou
Gandul.ro
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Mesajul pe care „Il Luce” l-a ales...
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat...
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a aflat de moartea lui Mircea Lucescu
Adevarul
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a...
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de PSD, este iraţional să ne mai punem la masă cu acest partid
Digi24
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de PSD, este...
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe...
Parteneri
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A...
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Click.ro
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea...
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine cu un cost ridicat
Digi 24
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine...
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă Strâmtoarea Ormuz e redeschisă. Teheranul a răspuns
Digi24
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul,...
Mai merită să mergi cu mașina în Grecia? Cât costă în 2026 drumul până în Thassos, Halkidiki sau Lefkada
Promotor.ro
Mai merită să mergi cu mașina în Grecia? Cât costă în 2026 drumul până în...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
go4it.ro
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Mesajul pe care „Il Luce” l-a ales pentru a fi gravat pe cavou
Gandul.ro
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Mesajul pe care „Il Luce” l-a ales pentru a...
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: „Mă îmbolnăvesc și mor”
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: „Mă îmbolnăvesc și mor”
„Influența lui va dăinui generații întregi”. Reacția UEFA după dispariția lui Mircea Lucescu ...
„Influența lui va dăinui generații întregi”. Reacția UEFA după dispariția lui Mircea Lucescu a făcut înconjurul lumii
Legendele fotbalului, ultim omagiu pentru Mircea Luceanu. Ce au transmis Fabio Capello și Zvonimir Boban:„A ...
Legendele fotbalului, ultim omagiu pentru Mircea Luceanu. Ce au transmis Fabio Capello și Zvonimir Boban:„A iubit fotbalul”
Trei zodii intră într-o perioadă de aur. Totul se întoarce în favoarea lor
Trei zodii intră într-o perioadă de aur. Totul se întoarce în favoarea lor
Ce a spus Mircea Lucescu la moartea lui Emeric Ienei. Rivalitatea care a făcut istorie în fotbal
Ce a spus Mircea Lucescu la moartea lui Emeric Ienei. Rivalitatea care a făcut istorie în fotbal
Cornel Dinu, despre moartea lui Mircea Lucescu: „Asta l-a ucis!”
Cornel Dinu, despre moartea lui Mircea Lucescu: „Asta l-a ucis!”
Vezi toate știrile