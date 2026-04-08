Legendele fotbalului, ultim omagiu pentru Mircea Luceanu. Ce au transmis Fabio Capello și Zvonimir Boban:„A iubit fotbalul"

De: Andreea Stăncescu 08/04/2026 | 09:48
„Legendele” europene, omagiu pentru Mircea Lucescu / Sursa foto: Arhivă

Două figuri legendare ale fotbalului internațional au vorbit cu emoție despre Mircea Lucescu, aducându-i un ultim omagiu după dispariția sa la vârsta de 80 de ani. Fostul mare antrenor s-a stins marți seară, la Spitalul Universitar de Urgență București, acolo unde era internat încă din 29 martie.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la doar câteva zile după ce a suferit un infarct, pe 3 aprilie, chiar în momentul în care urma să fie externat. Vestea a uimit lumea sportului, mai ales că fostul mare antrenor părea pe drumul recuperării. Din păcate, starea sa s-a agravat rapid, iar marți seară a murit la Spitalul Universitar de Urgență București.

Printre cei care i-au evocat personalitatea și cariera se numără Fabio Capello și Zvonimir Boban, două nume importante ale fotbalului mondial. Ambii au vorbit despre Mircea Lucescu cu respect și nostalgie, amintindu-și de omul pasionat, energic și mereu curios, care iubea să discute atât despre fotbal, cât și despre viață.

Pentru Fabio Capello, românul a fost nu doar un antrenor valoros, ci și o prezență plăcută, apreciată de toți cei care l-au cunoscut.

„A fost un antrenor bun, o persoană frumoasă, un tip simpatic aș putea spune. Era foarte vivace și când te întâlneai cu el îi plăcea să discute despre fotbal, dar și despre cele ale vieții. Era o persoană curioasă. De fiecare dată când m-am văzut cu el, de fiecare dată mi-a plăcut. Iar ca antrenor, cifrele sale vorbesc de la sine”, a spus Fabio Capello.

Fabio Capello și Zvonimir Boban, ultim omagiu pentru Mircea Lucescu / Sursa foto: Profimedia

În același context, jurnaliștii italieni au subliniat devotamentul total al lui Lucescu pentru sport, menționând că acesta a rămas implicat până în ultimele momente, fiind pe bancă la un meci important al naționalei, înainte ca starea sa de sănătate să se agraveze.

La rândul său, Boban și-a exprimat admirația față de personalitatea caldă și expresivă a antrenorului, evocând cu melancolie legătura acestuia cu fotbalul italian și stilul său boem. A fost descris ca un om aparte, care a lăsat o amprentă puternică în inimile celor din jur.

„Un om dulce, expresiv, îmi aduc aminte de el cu melancolie, ca între balcanici. O fire boemă, a iubit fotbalul italian. Știu cât de mult i-a plăcut! O persoană extraordinară. Să se odihnească în pace!”, a transmis și Zvonimir Boban.

Presa sportivă din Italia a urmărit îndeaproape evoluția stării sale de sănătate, iar vestea dispariției a generat numeroase reacții și articole dedicate carierei sale impresionante. Mircea Lucescu a avut o legătură strânsă cu Italia încă din 1990, când a ajuns la Pisa SC, antrenând ulterior echipe precum Brescia Calcio, AC Reggiana 1919 și Inter Milan.

